Stanowcze słowa trenera KS Apatora Toruń. Ta informacja ucieszy kibiców

Żużel: Piotr Baron po treningu KS Apatora Toruń

Pod koniec lutego klub z Torunia udał się na obóz do Hiszpanii. W Lloret de Mar zawodnicy mogli się zintegrować, skonsultować z fizjoterapeutą, potrenować na motocrossie i zaczerpnąć przyjemnego słońca. W marcu przyszedł czas na pierwsze treningi na Motoarenie.

- Korzystamy z ładnej pogody. Być może jeszcze w tym tygodniu zawodnicy będą startować spod taśmy, zobaczymy jakie warunki będą w kolejnych dniach. Jesienią dosypaliśmy materiału, ponieważ jest tutaj zbyt mało materiału, za szybko gdzieś tam się dokopujemy do kamieni. Przez to tor nie trzyma wilgoci. Dokonaliśmy bardziej kosmetyki, niż konkretnych zmian na torze. Słuchamy uwag naszych zawodników, zrobimy tak, żeby im pasowało - mówił nam w środę trener Piotr Baron. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z Motoareny.

Mikkel Michelsen gotowy na inaugurację ligi

W środę na treningu obecny był Mikkel Michelsen. Zimą Duńczyk walczył o powrót do pełnej sprawności po kontuzji, której nabawił się w wyniku upadku w Rydze. Skomplikowany uraz jest już wyleczony i to jest najważniejsza informacja dla toruńskich kibiców.

Po jeździe, którą dzisiaj prezentował, to dobrze było widać, że po kontuzji nie ma śladu. Fizjoterapeuta go przebadał i też nie było jakichś większych problemów na obozie. Wiadomo, że regeneracja takich urazów trwa dość długo i na pewno Michael będzie gdzieś tam prywatnie sobie wspomagał ten bark, ale na tę chwilę jest wszystko w porządku - powiedział Piotr Baron.

Słowa trenera potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" Michelsen, który już nie może się doczekać meczów sparingowych i ligowego ścigania. - Kibice przyszli oglądać nasz trening, chociaż nie był to dzień wolny od pracy. Bardzo to doceniam, czuję wsparcie. Atmosfera w klubie jest rodzinna, przyjemnie być częścią takiej grupy. Czuję się dobrze, gdyby to była siatkówka, czy koszykówka to pewnie bym nie grał, ale w temacie żużla wszystko jest w porządku - podkreślił Mikkel Michelsen.

- Będziemy się starać, aby były powody do uśmiechu po zawodach, żeby był dobry wynik. My damy z siebie wszystko. Każdy z nas - stare i nowe chłopaki z drużyny - zrobimy wszystko, aby dobrym wynikom towarzyszyło dobre show - zapewnił Emil Sajfutdinow.

Plan sparingów KS Apatora Toruń: