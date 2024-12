Śnieżyce i wichury powyżej 100 km/h to nie wszystko. Zimowe załamanie pogody już tu jest

Patryk Dudek na dłużej w Apatorze Toruń

Emil Sajfutdinow, Robert Lambert, a teraz również Patryk Dudek - wszyscy zostają w drużynie z grodu Kopernika przynajmniej do końca sezonu 2026. Komunikat w sprawie "Duzersa" pojawił się 6 grudnia. Tym samym władzom klubu udało się porozumieć ze wszystkimi liderami. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że porozumienie na linii Dudek - Apator zostało osiągnięte już w listopadzie. Szkielet drużyny zostanie zachowany, co pozwoli "Aniołom" walczyć o medale w PGE Ekstralidze.

Żużel. KS Apator Toruń w walce o kolejne medale

Sezony 2023 i 2024 przyniosły KS Apatorowi dwa brązowe medale. Torunianie chcą jednak więcej. Dowodem są transfery Jana Kvecha i Mikkela Michelsena. Czech i Duńczyk to wzmocnienia, które mają zagwarantować "Aniołom" miejsce w wielkim finale. Zwycięzca GP w Landshut przyszedł w miejsce Pawła Przedpełskiego, który przenosi się do rzeszowskiej Stali. Obecnie Michelsen przechodzi rehabilitację po kontuzji. Z kolei 24-letni Kvech ma być wzmocnieniem względem Wiktora Lamparta. "Kot" zdecydował się na transfer do Włókniarza Częstochowa.

Władze KS Toruń liczą, że transfery zaowocują jeszcze większym zainteresowaniem ze strony kibiców. 29 listopada klub ogłosił start sprzedaży karnetów. Można je kupować stacjonarnie oraz przez stronę klubu. Ceny znajdują się w załączonym poście.

