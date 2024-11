KS Apator Toruń oficjalnie potwierdza transferowe hity. Świetne wieści dla kibiców

Spis treści

KS Apator Toruń z poważnymi wzmocnieniami

Sezon 2024 KS Apator Toruń zapisze po stronie sukcesów. "Anioły" pod wodzą Piotra Barona zajęły trzecie miejsce w PGE Ekstralidze i zasłużenie sięgnęły po brązowe medale. Drużyna z grodu Kopernika solidnie dała się we znaki późniejszemu mistrzowi, Orlen Oil Motorowi Lublin. Ostatecznie górą były "Koziołki", ale w "finale pocieszenia" Apator wyraźnie pokonał gorzowską Stal. Podczas decydującego spotkania kibice dostali kilka optymistycznych komunikatów. W klubie na dłużej zostaje Robert Lambert, a do drużyny dołączają Mikkel Michelsen i Jan Kvech. Po sezonie spłynęła jeszcze jedna dobra informacja dla toruńskich kibiców - co najmniej do końca sezonu 2026 punkt dla "Aniołów" będzie zdobywać Emil Sajfutdinow. Dalszy ciąg tekstu pod galerią z Motoareny.

Oficjalnie: Mikkel Michelsen w KS Apatorze Toruń

W klubie z Torunia - nie bez żalu - pożegnano wychowanka, Pawła Przedpełskiego, którego w formacji seniorskiej zastąpi Mikkel Michelsen. Oficjalne potwierdzenie transferu Duńczyka, reprezentującego ostatnimi czasy barwy Włókniarza Częstochowa pojawiło się 7 listopada. - W końcu złożyłem podpis na oficjalnym kontrakcie - powiedział 30-latek.

Będę reprezentował toruńskie barwy w sezonie 2025. Siedzę sobie na pięknym stadionie, który w przyszłym roku będzie moim domem. Nie mogę się doczekać spotkania z wami i mam nadzieję, że przyniosę oczekiwane przez was, miasto i klub sukcesy. Do zobaczenia w przyszłym sezonie - dodał Michelsen.

Oficjalnie: Jan Kvech w KS Apatorze Toruń

Na początek długiego weekendu klub przygotował kolejny komunikat dla wszystkich związanych z KS Apatorem. To oficjalne potwierdzenie transferu Czecha Jana Kvecha, który ma wzmonić formację u24. 23-latek zastąpi w drużynie Wiktora Lamparta, który odchodzi do częstochowskiego Włókniarza. - Mam więcej ofert, ale trzeba patrzeć na przyszłość. Trzeba myśleć o tym, żeby był luz w teamie. Chcę wiedzieć, że mogę się skupiać tylko na swoich wyścigach i nie będę się martwił, że po jednym nieudanym wyścigu ktoś mnie zastąpi. Patrzę na swojej karierę i chcę się rozwijać - mówił nam we wrześniu Kvech.

Emil Sajfutdinow, Robert Lambert, Patryk Dudek, Mikkel Michelsen i właśnie Kvech - tak wygląda formacja seniorska toruńskiego zespołu na przyszłoroczny sezon. Jeśli chodzi o juniorów, to z klubu odchodzi Mateusz Affelt. O miejsce w składzie powalczą Krzysztof Lewandowski, Antoni Kawczyński i Oskar Rumiński.