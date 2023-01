Staranował rowerzystkę w centrum Torunia. Kobieta w szpitalu, gigantyczny mandat dla sprawcy

Zaatakował w toruńskiej drogerii. Rozpoznajesz go? Powiadom policję!

Piotrek dostał nożem w serce, bo wzięli go za złodzieja roweru?! Przerażające kulisy makabry w Brodnicy

Do poważnego w skutkach wypadku w Toruniu doszło w poniedziałek (9 stycznia 2023 r.) ok. godziny 14:30. Przybyli na miejsce strażacy donosili o potrąconym pieszym. Okazało się, że kierowca samochodu osobowego staranował rowerzystkę. 58-letnia kobieta trafiła do szpitala. Cyklistka poruszała się po ścieżce dla rowerów. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Toruń. Poważny wypadek przy ul. Szosa Chełmińska. Zdjęcia z miejsca zdarzenia

- 36-letni kierujący pojazdem fiat, jadący w kierunku Wrzosów, zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Jadący za nim 23-latek kierujący oplem, aby uniknąć zderzenia z pojazdem poprzedzającym, zjechał na ścieżkę rowerową i potrącił jadącą nią 58-letnią kobietę. Kierowca opla został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł - powiedziała nam mł. asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Na miejscu pracował jeden zastęp straży pożarnej z JRG nr 1, ratownicy medyczni i policja. Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z wypadku przy ul. Szosa Chełmińska. Zdjęcia dzięki uprzejmości KM PSP w Toruniu.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Byłeś uczestnikiem wypadku drogowego? Tak Nie