Straszny wypadek! Wjechała prosto w motocyklistę. Mężczyzna nie miał szans

Tragiczny wypadek w Turznie. Nie żyje motocyklista

Wraz z poprawą pogody, na drogi wyjeżdża coraz więcej motocyklistów. Niestety, po raz kolejny doszło do tragedii z udziałem kierowcy jednośladu. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna nie zawinił. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na DK nr 91 w Turznie. Służby otrzymały informację o dramacie w czwartek (6 marca 2025 r.) ok. godziny 15:30. Na miejscu zginął 43-latek. Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego prowadzą w tej sprawie śledztwo pod nadzorem prokuratora.

Wstępne policyjne ustalenia wskazywały, że kierująca samochodem suzuki, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście jadącemu w kierunku Nowego Ciechocinka. Niestety w wyniku tego zdarzenia i odniesionych obrażeń, 43-letni kierowca motocykla zmarł na miejscu - przekazuje nam st. asp. Marta Białkowska - Błachowicz z KPP w Aleksandrowie Kujawskim.

Śmierć motocyklisty w Kujawsko-Pomorskiem. Apel policji

Mundurowi kierują swoje apele do kierowców samochodów, rowerzystów i motocyklistów. Rzeczniczka aleksandrowskiej komendy zaznacza, że wiosną na drogach pojawia się zdecydowanie więcej jednośladów.

W tym czasie zdecydowanie wzrasta ilość wypadków z udziałem rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów. Pamiętajmy o tym i dokładnie obserwujmy drogę przed i za pojazdem, uważając zarówno na cyklistów jak i pieszych - podkreśla st. asp. Białkowska-Błachowicz.

