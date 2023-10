Kowal. Policjanci oddali strzał, 40-latek zatrzymany po pościgu

40-latek, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Kowalu, został zatrzymany w niedzielę, 1 października. Dzień wcześniej jeden z policjantów oddał strzał w kierunku jego mazdy, gdy mężczyzna ruszył do ucieczki. Kierowca nie miał się jednak zamiaru zatrzymać, wobec czego rozpoczął się pościg. W jego trakcie 40-latek porzucił samochód i uciekał pieszo, w związku z czym mundurowi zorganizowali obławę. Zanim został ujęty, burmistrz Kowala apelował do mieszkańców o pozostanie w domach i zachowanie ostrożności. W niedzielę okazało się, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane.

- Wczoraj (30.09) policjanci podjęli pościg za kierującym pojazdem mazda, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Podczas pościgu doszło do kolizji z radiowozem. Aby zatrzymać uciekające auto, funkcjonariusz oddał strzał w oponę mazdy. Jej kierujący kontynuował przez pewien czas ucieczkę, a następnie porzucił pojazd. Dzisiaj (01.10), w wyniku podjętych przez policjantów czynności, mężczyzna został zatrzymany. Teraz 40-latek będzie musiał wytłumaczyć się ze swojego zachowania na drodze. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Niewykluczone jednak, że odpowie również za inne przestępstwa, ale o tym zadecyduje już prokurator, do którego trafią materiały sprawy - informuje Komenda Miejska Policji we Włocławku.