Sufit runął w kinie w Toruniu, woda zalała wszystko. Pilna interwencja straży pożarnej

Sufit runął w kinie w Toruniu. Pilna interwencja straży pożarnej

Pierwsze informacje o zdarzeniu w Toruniu otrzymaliśmy około godziny 18. Jak poinformowała „Super Express” st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z toruńskiej straży pożarnej, zgłoszenie o przecieku w części kinowej kompleksu handlowego Plaza wpłynęło w poniedziałkowe popołudnie. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej, które miały za zadanie ustalić przyczynę awarii i zabezpieczyć teren.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy ustalili, że faktycznie doszło do oberwania podwieszonego sufitu w holu kinowym. Jak relacjonuje st. bryg. Jarocka-Krzemkowska: − W części kinowej, w kompleksie galerii handlowej Plaza, został zauważony przeciek.

Na szczęście, uszkodzenia konstrukcyjne budynku nie miały miejsca. Zerwany podwieszony sufit miał powierzchnię kilkudziesięciu metrów kwadratowych i spadł na obszar holu kinowego, gdzie sprzedawane są bilety. Nikt nie został poszkodowany, ani ranny.

Upadek podwieszanego sufitu spowodował jednak dodatkowe komplikacje. Zerwany element uszkodził instalację zraszaczy, co doprowadziło do zalania części obiektu. − Sprawa techniczna jest niekorzystna, bo z chwilą, gdy sufit spadł na ziemię, zahaczył o instalację zraszaczy – potwierdziła st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska. Strażacy skupili się więc na zabezpieczeniu terenu i odgrodzeniu miejsca zdarzenia, aby uniemożliwić poruszanie się w strefie zagrożenia. Na miejscu cały czas pracuje kilkunastu strażaków, którzy wspierają ekipę techniczną w porządkowaniu terenu i usuwaniu skutków awarii.

Awaria w kinie w toruńskiej Plazie wywołała zaniepokojenie wśród odwiedzających kompleks handlowy. St. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska uspokaja jednak, że sytuacja jest pod kontrolą: − Uspokajamy. Trzeba wszystko posprzątać, zakończyć działania i przywrócić obiekt do użytkowania – podsumowała.

W sprawie swój głos zabrał również Paweł Gulewski, prezydent Torunia. – W związku z zarwaniem się fragmentu podwieszanego sufitu wewnątrz obiektu, przeprowadzono ewakuację całego centrum handlowego. Według posiadanych informacji nie ma osób poszkodowanych. Ewakuowano ok. 1400 osób. Nie ma możliwości wejścia do obiektu. Na miejscu pracują służby. Trwa oczekiwanie na przybycie inspektora nadzoru budowlanego, który dokona oceny, czy pozostała część budynku może być użytkowana. Ruch pojazdów na drogach w pobliżu centrum handlowego funkcjonuje. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb. Pozostaję w stałym kontakcie z przedstawicielami służb oraz Wojewodą Kujawsko-Pomorskim – przekazał.

