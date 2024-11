Sylwester z Polsatem w Toruniu! Jest oficjalna decyzja

Spis treści

Sylwester z Polsatem w Toruniu. Oficjalna decyzja [AKTUALIZACJA]

Na Sylwestera z Polsatem w Toruniu zapraszają prezydent Torunia Paweł Gulewski, marszałek Piotr Całbecki, SOS Music i Polsat.

- Publiczność zgromadzoną na Rynku Staromiejskim czeka noc pełna niepowtarzalnych emocji, muzycznych przebojów i energetycznych rytmów, na które czekają miliony widzów w całej Polsce. Sylwestrowa scena rozbłyśnie tysiącem świateł, tworząc zjawiskową scenografię - poinformowała telewizja Polsat. Kto pojawi się na scenie? Na liście artystów mamy:

Doda,

Kayah,

Maryla Rodowicz,

Dawid Kwiatkowski,

Zakopower,

Golec uOrkiestra,

Oskar Cyms,

Roxie Węgiel,

Skolim,

Natalia Nykiel.

Boys

Wcześniej pisaliśmy:

Sylwester z Polsatem w Toruniu? Urząd Miasta odpowiada

Koniec roku i początek nowego z wielką pompą w Toruniu? Lokalny serwis ototorun.pl, powołujący się na źródła "Press" podał, że Sylwester z Polsatem może zawitać do grodu Kopernika. To oby oznaczało przyjazd wielkich gwiazd muzyki pop. Można założyć, że takie wydarzenie cieszyłoby się sporym wzięciem. Nasz dziennikarz zwrócił się do przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia z prośbą o ustosunkowanie się do tych doniesień i o ewentualne wskazanie lokalizacji.

W odniesieniu do informacji medialnych dotyczących organizacji wydarzenia Sylwester z Polsatem w naszym mieście, możemy potwierdzić, że Gmina Miasta Toruń otrzymała propozycję współorganizacji tego przedsięwzięcia przy zaangażowaniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie wszystkie zainteresowane strony poddają szczegółowej analizie ofertę, która została nam przedstawiona. O szczegółach będziemy informować, gdy zapadną wiążące decyzje - wyjaśniła nam Paula Gałązka z biura prasowego Urzędu Miasta Torunia.

Do sprawy będziemy wracać na łamach toruńskiego oddziału "Super Expressu".

Sylwester z TVP już nie w Zakopanem! Nowa lokalizacja

O Sylwestrze z Polsatem w Toruniu będziemy jeszcze pisać, ale warto również wspomnieć o zmianie lokalizacji Sylwestra z TVP. Telewizja Polska nie zaprasza już do Zakopanego. Wybór padł na Stadion Śląski w Chorzowie. Władze regionu nie ukrywają radości i zapraszają do wspólnej zabawy.

Cieszę się, że największa sylwestrowa impreza wraz z nową TVP odbędzie się w tym roku na Stadionie Śląskim. Tę wyjątkową noc spędzimy w towarzystwie największych muzycznych gwiazd, w znakomitej atmosferze legendarnego Kotła Czarownic. Jestem przekonany, że to będzie fantastyczny wieczór i zachęcam wszystkich, by przyjechać do naszego regionu i oprócz sylwestrowej nocy przekonać się, ile wyjątkowych miejsc i atrakcji znajduje się w województwie śląskim - powiedział Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.