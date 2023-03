Szczury w Toruniu. Biegają między ludźmi! Wydano ostrzeżenia dla mieszkańców

Sebastian postawił na nogi całą policję! Dopadli go po długiej obławie. To, co zrobił, przeraża

Szczury są coraz poważniejszym problemem w Toruniu i nie tylko. Dowodem na potwierdzenie tej tezy jest list, który dostaliśmy od jednej z naszych czytelniczek. Załączyła ona ostrzeżenie dla mieszkańców. - Uwaga! W związku z otrzymanymi sygnałami o pojawieniu się gryzoni, zarząd Wspólnoty apeluje o niewystawianie w okolicach budynku pokarmu do zwierząt. Niedostosowanie się do powyższego grozi zaszczurzeniem nieruchomości - czytamy w ogłoszeniu, które pojawiło się na drzwiach klatki na osiedlu Chełmińskie Przedmieście.

Szczury w Toruniu. Kolejne sygnały od mieszkańców!

Na profilu "Super Express Toruń" zapytaliśmy naszych czytelników, czy spotkali się z podobnymi komunikatami i czy zauważyli problem. Otrzymaliśmy kolejne sygnały od zaniepokojonych mieszkańców.

- Przy Kaszowniku i na Wojska Polskiego szczury biegają między ludźmi. To się nie zmieni, dopóki ludzie będą karmić kaczki pieczywem oraz wyrzucać resztki jedzenia przez okno. Szczury biegają z kromkami chleba, kawałkami rogali w pyskach - alarmuje pani Klaudia. - Generała Pułaskiego, ul. Lubicka pełno! Są wszędzie. Miasto powinno coś z tym robić - dodaje pani Grażyna. Niektórzy porównują tę sytuację, do kryzysu, z którym zmaga się Wrocław. Do tematu na pewno będziemy wracać w kolejnych dniach. Apelujemy o zastosowanie się do komunikatów, które pojawiają się na osiedlach. Treść jednego z nich prezentujemy pod tekstem.

