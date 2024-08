Tak legenda sportu chce pomóc Kubie z Torunia! Przekazał prawdziwy rarytas

Co mówią świadkowie tragedii?

9-letni Kuba Byra z Torunia potrzebuje szybkiej pomocy

Historia 9-letniego Kuby to przykład cierpienia, ale również ogromnej determinacji. Krwiak mózgu, niewydolność wątroby, zwichnięcie bioder - to wszystko przydarzyło się chłopcu, który na świat przyszedł jako wcześniak. Rodzice młodego wojownika nie ukrywają - jedyną nadzieją dla Kuby jest operacja. Rodzina była na konsultacji w Paley European Institute. Specjaliści zalecili wykonanie kosztownego zabiegu, który ma umożliwić bezpieczną pionizację i powrót do pełnej rehabilitacji. Operacja jest pilna, ponieważ z tygodnia na tydzień stan Kuby się pogarsza! Środowisko żużlowe nie zostawiło tej rodziny samej. O pięknej mobilizacji pisaliśmy w tym miejscu. Akcję promują m.in. Jan Konikiewicz z Discovery Sports Events, znany kibic KS Apatora Karol Bierzyński, kluby żużlowe, zawodnicy i komentatorzy.

Tony Rickardsson przekazał kask na licytację. Mistrz świata pokazał wielkie serce

Cel zbiórki, uruchomionej w serwisie siepomaga.pl został ustawiony na 170 tysięcy złotych. Do 28 sierpnia, do godziny 14:00 zebrano ponad 108 tysięcy złotych. Do skarbonki z hasłem #WiaraJestWNas zebrano już ponad 51 tysięcy złotych. Pojawiły się również licytacje charytatywne w serwisie Allegro. Wyjątkowe przedmioty przekazali Nicki Pedersen, Tai Woffinden, Brady Kurtz, Daniel Bewley, Martin Vaculik, Wiktor Przyjemski, Grzegorz Walasek, redakcja żużlowa Canal+, Anders Thomsen, Matej Zagar, klub Motor Lublin. Fredrik Lindgren, Monster Energy, Marek Citko, Lukas Podolski. Wszystkie aukcje znajdziecie w tym miejscu. Wyjątkowy gadżet można wylicytować dzięki uprzejmości Tony'ego Rickardssona. Chodzi o kask AXO z mistrzowskiego sezonu 2001, czyli prawdziwy rarytas dla fanów sześciokrotnego mistrza świata i nie tylko.

Tony’emu zależy na tym, by ten przedmiot znalazł swoje miejsce symbolicznie właśnie w Toruniu

przekazał nam Jan Konikiewicz z Discovery Sports Events

Licytować mogą rzecz jasna przedstawiciele całej żużlowej społeczności i nie tylko. Aukcja potrwa do godziny 20:00. Zdjęcia przedmiotu znajdziecie w galerii nad tekstem. Pod naszym artykułem znajdziecie również odnośnik do serwisu siepomaga.pl, gdzie można wesprzeć Kubę Byrę. Zachęcamy do włączenia się w akcję!