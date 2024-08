9-letni Kuba z Torunia i jego rodzina walczą z czasem. Piękna mobilizacja kibiców

9-letni Kuba Byra z Torunia potrzebuje pomocy

Sprawę 9-latka z grodu Kopernika nagłośnili w mediach społecznościowych m.in. znany kibic toruńskiego Apatora Karol Bierzyński i działacz Jan Konikiewicz, obecnie pracujący dla Discovery Sports Events. Kuba Byra walczy z czasem. Jego życie od początku nie jest usłane różami. - Jakub urodził się jako wcześniak. Pierwsze kilka miesięcy było walką o jego życie na oddziale intensywnej terapii noworodka. Tę walkę wygrał, ale z upływem czasu problemów zdrowotnych nie ubywało. Wręcz przeciwnie - ciągle pojawiają się nowe - przekazują jego rodzice za pośrednictwem serwisu siepomaga.pl.

W 2020 roku Kuba usłyszał fatalną diagnozę - krwiak mózgu. Mimo przeciwności losu, rodzice chłopczyka i sam 9-latek nie zamierzali się poddawać. W 2021 roku przyszedł kolejny cios - niewydolność wątroby. Operacja się udała, ale spastyka spowodowała zwichnięcie bioder. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Tak możemy pomóc 9-letniemu Kubie. Do wylicytowania m.in. Grand Prix od kulis

Rodzice 9-latka nie ukrywają - obecnie jedyną nadzieją dla Kuby jest operacja. Rodzina była na konsultacji w Paley European Institute. Specjaliści zalecili wykonanie kosztownego zabiegu, który ma umożliwić bezpieczną pionizację i powrót do pełnej rehabilitacji. Operacja jest pilna, ponieważ z tygodnia na tydzień stan Kuby się pogarsza!

- Choroba i niepełnosprawność synka determinuje życie naszej rodziny i będzie z nami już zawsze. Naszym celem jest dać Kubusiowi szansę na jak najlepszą przyszłość oraz bycie samodzielnym i niezależnym! To może zapewnić mu tylko operacja. Niestety, koszt specjalistycznego zabiegu, zaopatrzenia ortotycznego oraz rehabilitacji przekracza nasze możliwości finansowe. Termin operacji został już wyznaczony na 2 października 2024 roku. Mamy coraz mniej czasu! Sami nie uzbieramy tak ogromnej kwoty. Prosimy, pomóżcie nam w walce o sprawność Kubusia - apelują rodzice.

W akcję pomocy Kubusiowi włączyło się toruńskie środowisko żużlowe. Do wylicytowania jest m.in. prawdziwa gratka, związana z turniejem SGP na Motoarenie.

- Dzięki Warner Bros Discovery Sports masz możliwość licytacji uczestnictwa w finałowej rundzie Speedway Grand Prix w Toruniu - 28.09.2024 i poznanie świata SGP od kulis - przekazuje Jan Konikiewicz, znany toruński działacz żużlowy.

Cel został ustawiony na 170 tysięcy złotych. Do 13 sierpnia, do godziny 12:00 zebrano nieco ponad 30 tysięcy. Link do zbiórki dla Kuby znajdziecie w tym miejscu, a zrzutkę i szczegóły licytacji SGP od kulis znajdziecie pod tekstem. Co ciekawe - za obejrzenie turnieju od środka niektórzy zadeklarowali wpłatę nawet 15 tysięcy złotych! Nasza redakcja zachęca do wzięcia udziału w akcji. Wspólnie możemy więcej!