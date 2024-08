KS Apator Toruń wygrał derby i otarł się o komplet na Motoarenie! Zdjęcia kibiców robią wrażenie

Pociąg z Torunia do nadmorskiego kurortu to prawdziwy hit. "Strzał w dziesiątkę"

KS Apator Toruń - ZOOleszcz GKM Grudziądz: Kibicowskie show na Motoarenie

To było święto żużla w Toruniu. Podopieczni Piotra Barona pokonali w derbowym meczu ZOOleszcz GKM 54:36, a na trybunach zasiadło ok. 14 tysięcy widzów. Fani z pierwszego wirażu zaprezentowali efektowną oprawę, nawiązującą do słów hymnu toruńskiego Apatora - "Tu przyprowadza ojciec syna". Nie obyło się bez zamieszania w sektorze gości. W okolicach początku spotkania, część fanów GKM-u opuściła sektor. - Polski żużel dla kibiców - zaśpiewali kibice z grodu Kopernika. W kolejnych minutach głośny doping uskrzydlił zespół "Aniołów", który pomknął po zwycięstwo i punkt bonusowy. Komplet punktów wywalczył Robert Lambert, a znakomitą, ofensywną jazdę pokazali również Emil Sajfutdinow i Patryk Dudek. W zasadzie każdy z drużyny KS Apatora dołożył ważną cegiełkę do końcowego triumfu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć kibiców z meczu Apator - GKM. Materiały przygotowane przez naszych współpracowników znajdziecie poniżej, podobnie jak wyniki z niedzielnego meczu.

KS Apator Toruń - ZOOleszcz GKM Grudziądz 54:36

ZOOleszcz GKM Grudziądz - 36

1. Max Fricke - 9 (3,2,0,0,2,2)

2. Jaimon Lidsey - 3+2 (0,1*,1,-,1*)

3. Kacper Pludra - 0 (0,-,-,-)

4. Wadim Tarasienko - 11 (2,2,1,2,3,1)

5. Michael Jepsen Jensen - 9 (2,2,3,2,0,0)

6. Kacper Łobodziński - 4+1 (3,1*,0,0)

7. Kevin Małkiewicz - 0 (w,0,0)

8. Jan Przanowski

KS Apator Toruń - 54

9. Patryk Dudek - 9+1 (2,1,2*,1,3)

10. Robert Lambert - 15 (3,3,3,3,3)

11. Anders Rowe - 7+1 (1*,3,1,2)

12. Paweł Przedpełski - 8 (1,1,3,3,0)

13. Emil Sajfutdinow - 11+1 (3,3,2,1,2*)

14. Antoni Kawczyński - 1 (1,0,0)

15. Krzysztof Lewandowski - 3+1 (2,0,1*)

16. Wiktor Lampart - NS