Przepiękne!

Toruń w latach 30. XX wieku! Te stare zdjęcia mają w sobie mnóstwo magii

W połowie czerwca warto znaleźć chwilę chwilę relaksu. Przy tej okazji zabieramy was w sentymentalną podróż do pierwszej połowy XX wieku, a konkretnie do lat trzydziestych. Materiały Narodowego Archiwum Cyfrowego kryją piękne fotografie, na których zobaczycie stary Toruń! Rozpoznajecie ulice i obiekty grodu Kopernika? Jesteśmy przekonani, że niektórzy uronią łezkę lub dwie!