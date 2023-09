Spragnieni hokejowych emocji kibice mogli być rozczarowani. Zamiast walki na lodzie, był odwołany mecz i sprawa rozpatrywana przez komisarza TAURON Hokej Ligi. Koniec końców, decyzja jest korzystna dla "Stalowych Pierników". – Na krakowski klub został nałożony walkower i 2 tysiące złotych kary. Według obowiązującego regulaminu są trzy punkty, które wyjaśniają takie przypadki. Jeśli komuś coś by się stało, to kto by za wziął za to odpowiedzialność? Sędziowie z obserwatorem podjęli słuszną decyzję - powiedziała komisarz Marta Zawadzka, cytowana przez hokej.net.

W niedzielę KH Energa Toruń rozpocznie sezon przed własną publicznością. Rywalem będzie JKH GKS Jastrzębie. Początek meczu zaplanowano na godzinę 16:30.