i Autor: Shutterstock

Ciekawostki

Tężnie sterowane algorytmem i zabiegi bez lekarza. AI pokazuje uzdrowiska przyszłości

Dziś to wody mineralne, kąpiele solankowe i spacery z kijkami. A za 100 lat? Sztuczna inteligencja postanowiła zajrzeć w przyszłość polskich uzdrowisk i sprawdzić, jak będą wyglądać turnusy sanatoryjne w XXII wieku. Zmieni się niemal wszystko - od metod leczenia po wygląd kultowych miejscowości. Pewne i niezmienne będzie jednak to, iż kuracjusze nadal będą chcieli czuć się lepiej, ale sposób, w jaki to osiągną, może zaskoczyć.