To jedna z najważniejszych imprez w roku! Mistrzowie przyjadą do Torunia

Orlen Copernicus Cup to lekkoatletyczna impreza, którą pokochali mieszkańcy Torunia. Mamy dobre wieści - już po raz dziesiąty wybitni sportowcy pojawią się w Arenie Toruń. Zawody przyciągną do grodu Kopernika fanów i sportowe gwiazdy z areny międzynarodowej. - To już dziesiąta edycja, mamy doświadczenie w organizowaniu tej imprezy, a co za tym idzie, zainteresowanie zawodników i zawodniczek jest ogromne - podkreśla prezydent Torunia Michał Zaleski.

- Mogę państwa zapewnić, że naprawdę będą padały najlepsze wyniki na świecie. W biegu na 1500 metrów kobiet takiej obsady Toruń jeszcze nie widział. Mamy 5 z 8 najlepszych kobiet w tej konkurencji - dodaje dyrektor Krzysztof Wolsztyński.

Orlen Copernicus Cup 2024. Gwiazdy na liście startowej

Prezydent Zaleski zapewnia, że są to zawody, które ściągają do grodu Kopernika elitarnych sportowców. Krzysztof Wolsztyński zapowiada, że mityng rozpocznie się 6 lutego o godzinie 17:15 od biegów eliminacyjnych. Warto wiedzieć, że Orlen Copernicus Cup Toruń 2024 po raz ósmy włączony został do cyklu najbardziej prestiżowych mityngów halowych World Athletics Indoor Tour Gold, czyli zimowego odpowiednika Diamentowej Ligi.

Zawodniczki i zawodnicy zmierza się ze sobą w 12 konkurencjach. Kobiety -bieg 60 m, 60 m przez płotki, 400 m, 800 m, 1500 m, a mężczyźni - bieg 60 m, 60 m przez płotki, 800 m, 1500 m, 3000 m, skok o tyczce, trójskok.

W Arenie Toruń wystąpią czołowi polscy i zagraniczni zawodnicy. Z reprezentantów kraju zobaczymy m.in. Pię Skrzyszowską (60 m ppł.), Justynę Święty-Ersetic, Igę Baumgart-Witan (400 m), Damiana Czykiera, Jakuba Szymańskiego (60 m ppł.), Piotra Liska i Pawła Wojciechowskiego (skok o tyczce).

Wśród zagranicznych zawodników swój udział zapowiedziały m.in. płotkarki: Nadine Visser (Holandia, halowa wicemistrzyni Europy 2023), Luca Kozak (Węgry, wicemistrzyni Europy 2022), Reetta Hurske (Finlandia, halowa mistrzyni Europy 2023) oraz Tobi Amusan (Nigeria, mistrzyni świata 2022); skoczkowie o tyczce: Emmanouil Karalis (Grecja, halowy wicemistrz Europy 2023), Sondre Guttormsen (Norwegia, halowy mistrz Europy 2023); trójskoczkowie: Lazaro Martinez (Kuba, wicemistrz świata 2023) i Cristian Napoles (Kuba, brązowy medalista mistrzostw świata 2023); biegacze długodystansowi: Selemon Barega (Etiopia, mistrz olimpijski 2020, wicemistrz świata 2019) oraz Lamecha Girma (Etiopia, wicemistrz świata 2019, wicemistrz olimpijski 2020).

Dużym wydarzeniem będzie powrót do rywalizacji Mariki Popowicz-Drapały. Polska sprinterka liczy, że w Arenie Toruń pokaże dobrą formą.

- Copernicus Cup będzie sprawdzeniem mojej formy w biegu na 400 m. Liczę na udaną i fajną rywalizację, kocham tutaj biegać. To nie jest żadna tajemnica, że korzystam z toruńskiej gościnności i już od listopada wpadam tutaj na treningi, także wielkie ukłony dla toruńskiej hali, że możemy ten trening realizować. Mogę powiedzieć, że mimo swojego wieku raczkuję w tej rywalizacji i cieszę się, że będę miała możliwość rywalizować na najwyższym poziomie - podkreśla Popowicz-Drapała.

Początek imprezy 6 lutego. Wejściówki na to wydarzenie znajdziecie na portalu ebilet.pl.

