Sporo tego!

To najbardziej wkurza mieszkańców Torunia! "Może ktoś się w końcu weźmie za..."

eitor 12:12

Toruń to piękne miasto, tego mieszkańcy raczej nie podważają, ale na zadane przez nas pytanie o rzeczy, które wkurzają ich w mieście, odzew był bardzo duży. Zebraliśmy najpopularniejsze komentarze i umieściliśmy w galerii na portalu se.pl. Zobaczcie, co przede wszystkim zmieniliby ci, którzy deklarują przywiązanie do grodu Kopernika.