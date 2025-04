To pierwsze takie muzeum na świecie! Niezwykłe miejsce stworzyły dzieci z Torunia

Spis treści

Co warto zobaczyć w Toruniu? Nowe muzeum na mapie miasta zachwyca

Toruń to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, które zachwyca ilością zabytków, niezwykłą historią oraz wyjątkowym klimatem. Miejscowość co roku przyciąga tysiące a w zasadzie miliony odwiedzających - Polskie miasto przyciągnęło 2,5 miliona turystów. Padł rekord frekwencji.

Będąc w Toruniu większość osób udaje się m.in. pod pomnik Mikołaja Kopernika, do planetarium czy do Muzeum Piernika. Okazuje się jednak, że do grona miejsc wartych odwiedzenia na mapie miasta dołączyło w ostatnim czasie iście oryginalne muzeum stworzone przez najmłodszych mieszkańców. Co ciekawe, to jedyne takie muzeum na świecie!

Pierwsze na świecie Muzeum Patyków w Toruniu

Muzeum Patyków w Toruniu przy ulicy Sienkiewicza powstało z inicjatywy dzieci, które podczas ogniska w trakcie ferii zimowych wpadły na tak wyjątkowy pomysł.

Byliśmy na ognisku w ferie i wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić muzeum patyka. To zbieraliśmy patyki, potem je w wózku przynieśliśmy, no i tak się zaczęło. Mamy znad morza też patyki [...] - mówiła Gabrysia w rozmowie z Renatą Grudzińską z Radia ESKA Toruń.

W muzeum można podziwiać więc zebrane przez dzieci patyki o różnych kształtach oraz wielkościach i choć mogłoby się wydawać, że to tylko kawałek drewna, to tak naprawdę za każdym patykiem stoi jakaś historia. Cała inicjatywa wyraźnie pokazuje, iż dziecięca wyobraźnia może przerodzić się w coś niezwykłego.

W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy zdjęcia z pierwszego na świecie Muzeum Patyka w Toruniu.

Zapowiedź koncertu SBB w Toruniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd