Sprawdziliśmy

To tutaj w Toruniu ustawiają się najdłuższe kolejki w tłusty czwartek

Pączki to na pewno nie jest zdrowa żywność. Trudno jednak im się oprzeć w tłusty czwartek. Jak już przytyć, to chociaż od czegoś pysznego. Gdzie w Toruniu smaży się najlepsze pączki, to ciągle wielka tajemnica. Wiemy za to, gdzie co roku za tą bomba kaloryczną ustawiają się najdłuższe kolejki.