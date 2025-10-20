Policyjny nalot na mieszkanie pary z Torunia. Przestępczy duet za kratami

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-10-20 12:01

Policjanci z KMP w Toruniu pochwalili się udaną akcją na Bydgoskim Przedmieściu. Kryminalni z komisariatu na Rubinkowie zatrzymali parę torunian. W ich mieszkaniu znaleźli m.in. narkotyki. Przestępczemu duetowi grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności. Szczegóły opisujemy poniżej.

Toruń: Policyjny nalot na Bydgoskim Przedmieściu

Oficer prasowa toruńskiej komendy podała nam szczegóły akcji z 14 października. Kryminalni z Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo ustalili, że zamieszkujący wspólnie na ulicy Mickiewicza w Toruniu, 40-letnia kobieta i 36-letni mężczyzna mogą mieć powiązania z narkobiznesem. - Funkcjonariusze przeszukali zajmowane przez nich mieszkanie i znaleźli duże paczki białego proszku, zielony susz roślinny oraz tzw. kryształ. Mało tego, zabezpieczyli także niemal 500 opakowań papierosów bez polskich znaków akcyzy - ujawniła asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

- Policyjne testy wykazały, że śledczy zabezpieczyli przeszło kilogram amfetaminy i ponad 25 gramów marihuany, „kryształ” trafił do dalszych laboratoryjnych badań. Według szacunków, gdyby nielegalne papierosy trafiły na czarny rynek, naraziłoby to Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w wysokości ponad 10 tysięcy złotych. Kobieta i mężczyzna zostali zatrzymani i trafili do policyjnych cel, a następnie do prokuratury - podaje oficer prasowa toruńskiej komendy.

12 lat więzienia za narkotyki i nie tylko?

Oboje podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące handlu znaczną ilością narkotyków, a także posiadania wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy. Dwa dni po wyżej wspominanej akcji, sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy przychylił się do wniosku policji i prokuratury, stosując wobec obu zatrzymanych tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

- Za złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i wykroczenie skarbowe grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności - podsumowała rzeczniczka KMP w Toruniu. Funkcjonariusze podkreślają, że nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla tych, którzy mają powiązania z narkobiznesem. 

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Galeria ze zdjęciami: Akcja policji z Torunia na Bydgoskim Przedmieściu. Znaleźli nie tylko narkotyki

Akcja policji z Torunia na Bydgoskim Przedmieściu. Znaleźli nie tylko narkotyki
5 zdjęć

Polecany artykuł:

Kluczowa ulica miasta będzie przebudowana za 103 mln zł. Znamy szczegóły
Toruńska policjantka bohaterką! Uratowała życie mężczyźnie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA TORUŃ
NARKOTYKI