Policyjny nalot na mieszkanie pary z Torunia. Przestępczy duet za kratami

Toruń: Policyjny nalot na Bydgoskim Przedmieściu

Oficer prasowa toruńskiej komendy podała nam szczegóły akcji z 14 października. Kryminalni z Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo ustalili, że zamieszkujący wspólnie na ulicy Mickiewicza w Toruniu, 40-letnia kobieta i 36-letni mężczyzna mogą mieć powiązania z narkobiznesem. - Funkcjonariusze przeszukali zajmowane przez nich mieszkanie i znaleźli duże paczki białego proszku, zielony susz roślinny oraz tzw. kryształ. Mało tego, zabezpieczyli także niemal 500 opakowań papierosów bez polskich znaków akcyzy - ujawniła asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

- Policyjne testy wykazały, że śledczy zabezpieczyli przeszło kilogram amfetaminy i ponad 25 gramów marihuany, „kryształ” trafił do dalszych laboratoryjnych badań. Według szacunków, gdyby nielegalne papierosy trafiły na czarny rynek, naraziłoby to Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w wysokości ponad 10 tysięcy złotych. Kobieta i mężczyzna zostali zatrzymani i trafili do policyjnych cel, a następnie do prokuratury - podaje oficer prasowa toruńskiej komendy.

12 lat więzienia za narkotyki i nie tylko?

Oboje podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące handlu znaczną ilością narkotyków, a także posiadania wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy. Dwa dni po wyżej wspominanej akcji, sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy przychylił się do wniosku policji i prokuratury, stosując wobec obu zatrzymanych tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

- Za złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i wykroczenie skarbowe grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności - podsumowała rzeczniczka KMP w Toruniu. Funkcjonariusze podkreślają, że nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla tych, którzy mają powiązania z narkobiznesem.

