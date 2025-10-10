Kluczowa ulica miasta będzie przebudowana za 103 mln zł. Znamy szczegóły

Konrad Marzec
2025-10-10 11:26

W październiku br. Toruń podpisze umowę na przebudowę ul. Olsztyńskiej. - Za 30 miesięcy zmieni się w bezpieczną, dwupasową ulicę, z wiaduktem nad linią kolejową - informuje UMT. Prezydent Paweł Gulewski mówi o "długo wyczekiwanej inwestycji". Gospodarz miasta wyjaśnił, skąd przełom w tej sprawie.

  • Urząd Miasta Torunia poinformował w komunikacie, że w październiku władze grodu Kopernika podpiszą umowę ws. przebudowy ulicy Olsztyńskiej. - To bardzo wyczekiwana inwestycja na mapie drogowej Torunia - podkreślił prezydent Paweł Gulewski.
  • - Do tej pory nie można było podpisać umowy z wykonawcą wybranym w przetargu, firmą Balzola sp. z o.o., która w konsorcjum z hiszpańskim partnerem, zaoferowała realizację zadania za prawie 103 mln, ponieważ jeden z uczestników przetargu odwołał się od tego wyboru do Krajowej Izby Odwoławczej - dodał gospodarz grodu Kopernika.
  • 8 października wspominany wyżej uczestnik wycofał swoje odwołanie. Szczegóły na se.pl.

Toruń: Przebudowa ulicy Olsztyńskiej. Jest przełom

9 października br. Krajowa Izba Odwoławcza miała rozpoznawać sprawę ulicy Olsztyńskiej, ale do rozprawy nie doszło. W stanowisku procesowym skierowanym do Krajowej Izby Odwoławczej, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu wskazał na szereg argumentów i dowodów, które potwierdzały zgodność z prawem wszystkich czynności podjętych w toku postępowania przetargowego. Stanowisko wskazujące na prawidłowość działań Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu złożyło także konsorcjum Balzola Polska Sp. z o.o. i Lantania SA. - Sukcesem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu jest to, że argumentacja merytoryczna przedstawiona w toku postępowania odwoławczego była tak silna, że kwestionujący działania Zamawiającego wykonawca zdecydował się wycofać odwołanie jeszcze przed rozprawą - podkreślił prezydent Gulewski.

- W toku postępowania odwoławczego Miejski Zarząd Dróg w Toruniu wspierał prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki, radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Dziękuję Rafałowi Pietrucieniowi, mojemu zastępcy, Ireneuszowi Makowskiemu, dyrektorowi MZD oraz mecenasowi Nowickiemu za zaangażowanie w prace związane z postępowaniem przed KIO - powiedział Paweł Gulewski, cytowany przez UMT.

Ulica Olsztyńska w Toruniu będzie przebudowana
Szczegóły przebudowy ul. Olsztyńskiej

Rozbudowa ulicy Olsztyńskiej obejmie prawie 2-kilometrowy odcinek, od ul. Czekoladowej do granic administracyjnych miasta w ciągu DK15. W ramach inwestycji planuje się:

  • budowę dwóch jezdni o szer. 7,0 m, po dwa pasy ruchu,
  • w miejscu, gdzie ulicę przecina linia kolejowa nr 27 relacji Nasielsk – Toruń Wschodni, budowę wiaduktu z kładką pieszo-rowerową, w celu bezkolizyjnego i sprawnego przejazdu w tym miejscu,
  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni ulicy Olsztyńskiej,
  • budowę chodników,
  • budowę ścieżek rowerowych,
  • budowę dróg dojazdowych,
  • budowę nowego oświetlenia,
  • budowę czterech skanalizowanych skrzyżowań, w tym ronda turbinowego na skrzyżowaniu Ceramicznej i Nowego Przelotu,
  • wykonanie przepustów na Strudze Toruńskiej wraz z konserwacją strugi,
  • budowę ekranów akustycznych,
  • przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, linii energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej.

Dlaczego mieszkańcy Torunia czekają na przebudowę tej drogi? UMT wymienia korzyści:

  • przebudowywany będzie odcinek od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu DK15,
  • dostosowanie parametrów technicznych przedmiotowej trasy wylotowej z Torunia (DK15) do aktualnego i prognozowanego natężenia ruchu pojazdów oraz dostosowanie nawierzchni do aktualnego obciążenia ruchem ciężkim,
  • poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów,
  • lepsza dostępność do obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu i międzyregionalnych połączeń komunikacyjnych,
  • szybszy i bardziej bezpieczny dojazd do autostrady A1 oraz dróg krajowych i tych, które obsługują ruch lokalny,
  • budowa układu dwujezdniowego, rozbudowę skrzyżowań i pozostałych elementów drogowych, zwiększenie przejezdności drogi wylotowej służącej wyprowadzeniu ruchu z miasta,
  • polepszenie obsługi komunikacyjnej Strefy Inwestycyjno-Logistycznej Toruń-Wschód, zlokalizowanej na obszarze przylegającym do ul. Olsztyńskiej, ul. Szosa Lubicka i węzła autostradowego A1.

