Kluczowa ulica miasta będzie przebudowana za 103 mln zł. Znamy szczegóły

Urząd Miasta Torunia poinformował w komunikacie, że w październiku władze grodu Kopernika podpiszą umowę ws. przebudowy ulicy Olsztyńskiej. - To bardzo wyczekiwana inwestycja na mapie drogowej Torunia - podkreślił prezydent Paweł Gulewski.

- Do tej pory nie można było podpisać umowy z wykonawcą wybranym w przetargu, firmą Balzola sp. z o.o., która w konsorcjum z hiszpańskim partnerem, zaoferowała realizację zadania za prawie 103 mln, ponieważ jeden z uczestników przetargu odwołał się od tego wyboru do Krajowej Izby Odwoławczej - dodał gospodarz grodu Kopernika.

8 października wspominany wyżej uczestnik wycofał swoje odwołanie. Szczegóły na se.pl.

Toruń: Przebudowa ulicy Olsztyńskiej. Jest przełom

9 października br. Krajowa Izba Odwoławcza miała rozpoznawać sprawę ulicy Olsztyńskiej, ale do rozprawy nie doszło. W stanowisku procesowym skierowanym do Krajowej Izby Odwoławczej, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu wskazał na szereg argumentów i dowodów, które potwierdzały zgodność z prawem wszystkich czynności podjętych w toku postępowania przetargowego. Stanowisko wskazujące na prawidłowość działań Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu złożyło także konsorcjum Balzola Polska Sp. z o.o. i Lantania SA. - Sukcesem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu jest to, że argumentacja merytoryczna przedstawiona w toku postępowania odwoławczego była tak silna, że kwestionujący działania Zamawiającego wykonawca zdecydował się wycofać odwołanie jeszcze przed rozprawą - podkreślił prezydent Gulewski.

- W toku postępowania odwoławczego Miejski Zarząd Dróg w Toruniu wspierał prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki, radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Dziękuję Rafałowi Pietrucieniowi, mojemu zastępcy, Ireneuszowi Makowskiemu, dyrektorowi MZD oraz mecenasowi Nowickiemu za zaangażowanie w prace związane z postępowaniem przed KIO - powiedział Paweł Gulewski, cytowany przez UMT.

Szczegóły przebudowy ul. Olsztyńskiej

Rozbudowa ulicy Olsztyńskiej obejmie prawie 2-kilometrowy odcinek, od ul. Czekoladowej do granic administracyjnych miasta w ciągu DK15. W ramach inwestycji planuje się:

budowę dwóch jezdni o szer. 7,0 m, po dwa pasy ruchu,

w miejscu, gdzie ulicę przecina linia kolejowa nr 27 relacji Nasielsk – Toruń Wschodni, budowę wiaduktu z kładką pieszo-rowerową, w celu bezkolizyjnego i sprawnego przejazdu w tym miejscu,

rozbiórkę istniejącej nawierzchni ulicy Olsztyńskiej,

budowę chodników,

budowę ścieżek rowerowych,

budowę dróg dojazdowych,

budowę nowego oświetlenia,

budowę czterech skanalizowanych skrzyżowań, w tym ronda turbinowego na skrzyżowaniu Ceramicznej i Nowego Przelotu,

wykonanie przepustów na Strudze Toruńskiej wraz z konserwacją strugi,

budowę ekranów akustycznych,

przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, linii energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej.

Dlaczego mieszkańcy Torunia czekają na przebudowę tej drogi? UMT wymienia korzyści: