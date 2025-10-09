Toruń najlepszy w Polsce. Pokazali konkretne liczby

Toruń to miasto, które regularnie pojawia się na podium w różnych zestawieniach. W ostatnim czasie w ogólnopolskim rankingu "Wspólnoty" miasto Kopernika zdeklasowało konkurencję, pokazując, że potrafi najlepiej w kraju wykorzystać unijne pieniądze.

Pieniądze z Unii Europejskiej dla Polski

Od momentu wejścia do Unii Europejskiej w 2004 roku Polska stała się jednym z największych beneficjentów funduszy unijnych w całej Europie. Środki te wsparły rozwój infrastruktury, transportu, edukacji, ochrony środowiska i innowacji, zmieniając oblicze wielu miast i regionów.

W ciągu tych dwóch dekad miliardy euro i złotówek płynęły do Polski, a samorządy uczyły się, jak je efektywnie wykorzystywać. Nie wszystkim to się udawało z jednakowym skutkiem, ale są przykłady miast, które w "maratonie unijnym" błyszczały. 

Toruń liderem rankingu. Tak miasto wykorzystało środku z UE

W rankingu pisma "Wspólnota" o nazwie "Dotacje z Unii Europejskiej 2004–2024" miasto Kopernika zrealizowało aż 538 projektów z udziałem funduszy unijnych o łącznej wartości ponad 5,2 mld zł, pokazując, że potrafi skutecznie konwertować dostępne dotacje w realne zmiany. Toruń okazał się więc liderem wśród miast wojewódzkich. Co ważne, zestawienie zostało przygotowane z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej i pokazuje które jednostki samorządu terytorialnego najlepiej wykorzystały szansę, jaką dały fundusze unijne.

Jak podaje portal torun.pl, Gmina Miasta Toruń zrealizowała:

  • 42 projekty latach 2004-2006 o wartości 629 429 039,47 zł, z dofinansowaniem unijnym w wysokości 322 642 635,72 zł,
  • 146 projektów w latach 2007-2013 o wartości 1 925 244 268,85 zł przy dofinansowaniu na poziomie 1 118 254 398,33 zł
  • 253 projekty w latach 2014-2020 o wartości 1 468 817 533,04 zł przy dofinansowaniu 932 738 610,65 zł
  • w latach 2021-2027 jest realizowanych 97 projektów o wartości 1 237 310 402,79 zł przy dofinansowaniu 782 115 754,55 zł.

Dziękuję wszystkim osobom, które przez te dwie dekady były i są zaangażowane w pozyskiwanie oraz realizację projektów z unijnym dofinansowaniem - zarówno byłym prezydentom Torunia, jak i urzędnikom, pracownikom miejskich jednostek oraz spółek komunalnych. To wspólny sukces, który potwierdza, że Toruń potrafi skutecznie sięgać po środki europejskie i dobrze je wykorzystywać - mówił Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia, cytuje portal torun.pl.

Co przyciąga turystów do Torunia?

Toruń to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, pełne historii, magii i niepowtarzalnego klimatu. Co jednak przyciąga turystów? Z pewnością urokliwe zakątki miejscowości, zabytki i atrakcje, obok których nie da się przejść obojętnie. Poniżej przedstawiamy kilka z ciekawych miejsc w Toruniu: 

  • Stare Miasto
  • Katedra św. Jana Chrzciciela i Ewangelisty
  • Muzeum Toruńskiego Piernika
  • Dom Mikołaja Kopernika
  • Ruiny Zamku Krzyżackiego
  • Bulwar Filadelfijski.

