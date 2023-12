We wtorek (12 grudnia 2023) prezentowaliśmy na profilu toruńskiego oddziału "Super Expressu" w mediach społecznościowych kilka zdjęć z otwarcia nowej, dobudowanej części Centrum Sztuki Współczesnej. Na miejscu była reporterka Radia ESKA Renata Grudzińska, która ustaliła nieoficjalnie, że to obecnie największe CSW w Polsce. - Powstał właśnie nowoczesny budynek, znakomicie wkomponowany w otoczenie, zharmonizowany z tym, co inwestycyjnie będzie się w przyszłości działo lub już istnieje w sąsiedztwie - mówił podczas otwarcia prezydent Torunia Michał Zaleski.

Zdaniem włodarza miasta CSW, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki i Europejskie Centrum Filmowe Camerimage stworzą "kompleks obiektów służących kulturze toruńskiej, polskiej i europejskiej w każdym jej wymiarze".

Prezydent Torunia i dyrektor CSW o rozbudowie

- Bardzo się cieszę, że doszło do finału tej inwestycji w roku, w którym następuje rozliczenie środków unijnych z okresu programowania, z którego pochodziły. Zdążyliśmy. Dziękuję wszystkim, którzy nad tym pracowali: pracownikom CSW, projektantom, budowniczym i inżynierom, którzy tę inwestycję nadzorowali - podkreślił prezydent Zaleski.

CSW "Znaki Czasu" działa w Toruniu od 15 lat. Budynek główny kosztował blisko 47 mln zł i był pierwszym w kraju obiektem zbudowanym po zakończeniu II wojny światowej, który służy ekspozycji dzieł sztuki współczesnej. Wacław Kuczma, były dyrektor placówki, podjął decyzję o konieczności rozbudowy gmachu tej instytucji. Prace rozpoczęły się na początku 2020 roku.

- Otwieramy po trzech latach trudów budowy nowy budynek CSW, który pełni rolę dopełniającą niektóre funkcje, które tego wymagały. Chodzi przede wszystkim o nowe powierzchnie magazynowe dla kolekcji CSW oraz specjalne pomieszczenia dla działalności edukacyjnej - powiedział we wtorek dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Krzysztof Stanisławski.

W rozmowie z dziennikarzami wskazał, że fasada budynku wykonana została z cortenu. - Jest to materiał stosowany m.in. przez artystów rzeźbiarzy. Chociażby Tonny Cragg robi rzeźby z cortenu. To ciekawostka, ale corten przyjechał do nas z Estonii, bo tylko w tym kraju takie zlecenie mogło zostać przyjęte. Bardzo się cieszę, bo bardzo lubię ten efekt. To wygląda, jak zardzewiała blacha, a to bardzo skomplikowane technologicznie dzieło. Ten materiał będzie dojrzewał przez lata, zanim osiągnie swą docelową rdzę - wskazał dyrektor toruńskiego CSW.

Stanisławski przyznał, że najbardziej podoba mu się właśnie fasada nowej części CSW, ale wewnątrz jest bardzo dużo rozwiązań, których od lat w gmachu tej instytucji brakowało. Teraz możliwe będzie m.in. przewożenie ogromną windą wielkoformatowych dzieł sztuki, a także będzie miejsce do ich specjalistycznej konserwacji oraz przechowywania w odpowiednich warunkach.

W nowej części o powierzchni użytkowej 1,4 tys. metrów kwadratowych znalazły się m.in. sala multimedialna, studyjna, magazyn dzieł sztuki, ciemnia fotograficzna, a także pracownie np. do konserwacji dzieł sztuki czy edukacji. Projekt rozbudowy kosztował ponad 20 mln zł. Blisko 14 mln zł pochodziło z Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a 7,1 mln z budżetu Gminy Miasta Toruń.