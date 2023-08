Wreszcie!

Toruń: Historyczny moment za nami. Pierwszy tramwaj pojechał na JAR [ZDJĘCIA]

Toruń: Na razie to przejazd techniczny, ale i tak godny odnotowania. Pierwszy tramwaj pojechał po nowej linii, która biegnie od pl. NOT do nowej pętli przy ul. Heweliusza. Za niespełna miesiąc ruszą regularne kursy.