Nalot kryminalnych na mieszkanie handlarza narkotyków. 20-latek ukrył tam coś jeszcze

Ustalenia kryminalnych z Torunia doprowadziły ich na osiedle Bielany. 20-latek miał się zajmować handlem narkotyków. Wizyta w jego mieszkaniu ostatecznie pogrążyła mężczyznę. - Funkcjonariusze zabezpieczyli substancje, które poddane wstępnym testom wykazały właściwości typowe dla marihuany oraz heroiny. Było tam niemal 45 gramów suszu roślinnego, przeszło 420 gramów białego, zbrylonego proszku, 213 tabletek oraz skrystalizowana, różowa substancja - informuje st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

- Ponadto w trakcie czynności policjanci znaleźli pieniądze w kwocie 29 350 złotych, dwie elektroniczne wagi oraz pistolet gazowy łudząco przypominający broń palną. Zabezpieczone środki zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego w celu określenia ich składu chemicznego, a ich właściciel trafił do policyjnej celi - dodaje policjant w komunikacie, przesłanym do naszej redakcji.

Walentynki w prokuraturze. Grozi mu 10 lat więzienia

14 lutego mundurowi doprowadzili podejrzanego 20-latka do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środka odurzającego.

- Prokurator, nadzorujący śledztwo, zastosował wobec mężczyzny poręczenie majątkowe, zakazał opuszczania kraju i objął policyjnym dozorem. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowuje st. sierż. Pypczyński.

