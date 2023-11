i Autor: Róża Koźlikowska - @FotRose / Zdjęcie poglądowe Toruń przeznaczy grube miliony na inwestycje. Dług publiczny miasta wzrośnie do ponad 1,5 miliarda

Finanse

Toruń przeznaczy grube miliony na inwestycje. Dług miasta wzrośnie do ponad 1,5 miliarda

380 mln zł na inwestycje zakłada projekt budżetu Torunia na 2024 r. Skierowano go do drugiego czytania. Wydatki mają wynieść 1,8 mld zł, a dochody 1,68 mld zł. Całkowity dług publiczny miasta wzrośnie do 1,26 mld zł, a z długami miejskich spółek do ponad 1,5 mld zł.