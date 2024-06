Toruń. WOPR ostrzega przed chodzeniem po łachach na Wiśle

To bardzo zdradliwe miejsca na Wiśle - ostrzegają przed piaszczystymi łachami na rzece członkowie WOPR w Toruniu. Żeby obudzić czujność wśród mieszkańców, opublikowali oni zdjęcia, które zrobił kilka dni temu jeden z ratowników. Trudno w to uwierzyć, ale na fotografii widzimy, jak po łasze dwoje dorosłych spaceruje razem z dwojgiem dzieci, co woprowcy nazwali bez ogródek "arcygłupotą". Ich zdaniem każde wejście na taką piaszczystą wydmę może być tym ostatnim, bo łachy, które w każdej chwili mogą się zapaść, stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

- Ludzie, którzy na nie wchodząc, nie zdają sobie sprawy, że może to być ich ostatnie wejście na piaszczystą wydmę. Są to bardzo zdradliwe miejsca na Wiśle. Ostrzegamy o niewchodzenie i nienarażanie własnego życia - apelują woprowcy z Torunia.