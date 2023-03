Taksówkarz z Torunia przyjechał do Kowalewa Pomorskiego. Na miejscu polała się krew! Szokujący finał kursu

Świeże i pyszne owoce czy warzywa - lokalna społeczność ceni sobie dostęp do takiego towaru. Targowisko znajdujące się przy ul. Mickiewicza to ważny punkt Bydgoskiego Przedmieścia. Przedsiębiorcy z regionu oferują produkty wysokiej jakości, ale ostatnimi czasy nie mają łatwo. Konkurencja jest spora, bo wokół targu mamy sporo marketów znanych sieci. Dla wielu torunian to wygodniejsza opcja i mogą zrobić wszystkie zakupy za jednym zamachem. Problemów rzecz jasna jest więcej. - Pan zobaczy, jakie tutaj są dziury - mówi nam jeden ze sprzedawców, którego zapytaliśmy o obecną sytuację. Rzeczywiście, wjechanie samochodem na ten teren wiąże się z ryzykiem. Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii, którą zamieszczamy pod tekstem.

Toruń. Modernizacja uratuje targ przy ul. Mickiewicza?

W zeszłym tygodniu Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Torunia podpisały umowę o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 modernizacji jednego z targowisk miejskich. Chodzi dokładnie o wyżej wspominany targ przy ulicy Mickiewicza na osiedlu Bydgoskie Przedmieście. Remont targowiska ma być formą wsparcia dla rolników z regionu, którzy sprzedają swoje produkty żywnościowe. Przewidywany koszt remontu to 1 600 000 zł. W czasie prac zostanie położona nowa nawierzchnia, powstanie nowe zadaszenie, sieć elektryczna i kanalizacyjna.

Dlaczego zostaną wykorzystane środki z funduszu dla obszarów wiejskich? W miastach do 200 tys. mieszkańców w przypadku targowisk można posłużyć się wskazanym źródłem pieniędzy. Inwestycja wesprze rolników korzystających z tego miejsca.

- To na pewno dobre wieści i jest szansa, że wyremontowanie tego miejsca przyciągnie nowych klientów - mówi nam jeden ze sprzedawców, od którego codziennie można kupić świeże owoce i warzywa.

- To będzie nowa jakość na tym bardzo popularnym targowisku miejskim. Ułatwi to handel, a nam, kupującym, zapewni dobre warunki korzystania z tego miejsca. Zrobimy to w ciągu kilku miesięcy - powiedział prezydent Michał Zaleski podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim.

