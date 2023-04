Toruń za pół ceny 2023: Kwietniowa edycja z rabatami w ponad 130 firmach. Gdzie szukać zniżek?

Andrzej Langer zmarł nagle, ale znów go usłyszymy! "Głos starówki" ponownie zabrzmi w Toruniu

Popularna akcja "Toruń za pół ceny" rusza w piątek (14 kwietnia 2023 r.). Przez cały weekend Kopernik będzie stawiał połowę mieszkańcom Torunia i gościom. Przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia podkreślają, że do wydarzenia dołączyło ponad 130 firmy - instytucje kultury, sztuki, sklepy, restauracje, kawiarnie i wiele więcej. Z pewnością będzie w czym wybierać. Co ciekawe, akcja jeszcze nigdy nie cieszyła się aż takim zainteresowaniem przedsiębiorców.

- Wiosenna edycja „Toruń za pół ceny” będzie rekordową pod względem liczby firm i instytucji, które wezmą w niej udział. Miejsca, które wezmą udział w akcji, zostaną oznaczone specjalnymi plakatami, tak aby turyści oraz mieszkańcy Torunia nie mieli wątpliwości, których lokali i instytucji dotyczy zniżka - czytamy w komunikacie o akcji "Toruń za pół ceny".

Jak już wyżej wspominaliśmy - do wiosennej akcji "Toruń za pół ceny" przystąpiło ponad 130 firm. Torunianie mogą dobrze zjeść, zrobić ciekawe zakupy i zapłacić mniej niż zazwyczaj. Ambasadorem tegorocznej edycji jest wokalistka Sara Pach, która m.in. za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zachęca do skorzystania z promocji i odwiedzenia Torunia. Lista firm, które zdecydowały się na dołączenie do akcji została opublikowana w tym miejscu.

Toruń za pół ceny, kwiecień 2023: Nie tylko restauracje i kawiarnie

Firmy i instytucje biorące udział w wydarzeniu obniżą ceny o połowę przynajmniej na trzy swoje podstawowe produkty lub usługi. Do akcji włączyli się tradycyjnie toruńscy restauratorzy oraz liczne punkty usługowe. Równie bogata jest oferta toruńskich instytucji kulturalnych. Będzie okazja do udziału w wielu różnorodnych imprezach, np. koncertach Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, wydarzeniach w Dworze Artusa, CKK Jordanki oraz toruńskich muzeach. Warto wybrać się też m.in. do CKK Jordanki, Muzeum Okręgowego czy Młyna Wiedzy. Organizatorami akcji są Miasto Toruń i Stowarzyszenie GoSport. "Toruń za pół ceny" ma służyć promocji miasta przed startem sezonu turystycznego.

