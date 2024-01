Toruński lokal inauguruje sezon koncertowy. Na początek starzy znajomi

Jakość powietrza w Toruniu zdecydowanie gorsza! Sypią się mandaty, ale to nie koniec

Toruński Hard Rock Pub Pamela i Śląska Grupa Bluesowa to połączenie, które działa nie od dziś. Zespół, uznawany jest za głównego przedstawiciela Śląskiego Bluesa. Prezentuje unikalne brzmienie charakteryzujące się surowością oraz wyrazistymi, emocjonalnymi występami. Grupę tworzą muzycy z olbrzymim dorobkiem artystycznym, wielokrotni laureaci muzycznych rankingów. Ideą, jaka im towarzyszy w koncertowej wędrówce, jest podtrzymywanie pamięci o śląskich bluesmanach, z którymi muzycy przez wiele lat współpracowali. Grupa nie zapomina jednak o tym co jest „Tu i teraz” i właśnie pod takim tytułem w 2022 roku ukazał się kolejny album zespołu, który zdobył nominację do nagrody „Fryderyka”.

- Zapraszamy na pełen energii koncert gwiazd polskiego bluesa - przekazuje Dariusz Kowalski, właściciel lokalu.

Zespół zagra w składzie:

Leszek Winder (gitara)

Agnieszka Łapka (śpiew)

Krzysztof Głuch (piano)

Michał Kielak (harmonijki)

Mirosław Rzepa (gitara basowa)

Max Ziobro (perkusja)

Wydarzenie jest biletowane. Dostępne są kolekcjonerskie wejściówki na koncert Śląskiej Grupy Bluesowej. Przedsprzedaż (do 13.01.2024) w cenie 40 zł. W dniu koncertu (14.01.2024) - 50 zł.Bilety można kupić w Hard Rock Pubie Pamela (Toruń, ul. Legionów 36). Można je również zarezerwować pisząc na adres mailowy [email protected] i po uprzedniej wpłacie na konto odebrać przed koncertem. Ilość kolekcjonerskich wejściówek jest ściśle limitowana.

