i Autor: Pixabay.com

Wypadek śmiertelny

Tragedia podczas wędkowania. Mężczyzna wpadł do Wisły. 40-latek nie żyje

Tragiczny finał wędkowania na Wiśle. Podczas połowu około 40-letni mężczyzna wypadł z łodzi do rzeki. Zdarzenie zauważył świadek będący na brzegu i to on wezwał pomoc. Poszkodowanego z wody wyciągnęli strażacy. Wędkarz był reanimowany, jednak nie udało się go uratować.