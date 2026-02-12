Tragedia pod Toruniem. 28-latek najechał na mężczyznę. To nie był koniec koszmaru

Koszmarne chwile w powiecie toruńskim

To miał być spokojny wtorkowy wieczór, jednak warunki na drogach województwa kujawsko-pomorskiego były niezwykle trudne. Szybko zapadający zmrok i nieprzyjemna aura sprzyjały niebezpiecznym sytuacjom. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło tuż przed godziną 18:00 w miejscowości Siemoń, w gminie Zławieś Wielka. Służby ratunkowe, w tym strażacy z OSP Łążyn, natychmiast ruszyły na miejsce, ale finał interwencji okazał się wstrząsający.

"- Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu pod nadzorem prokuratora, wynika, że kierujący osobową Toyotą 28-latek najechał na leżącego na jezdni 66-letniego mężczyznę" - informuje asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

"- Następnie, jadący za nim w tym samym kierunku 36-letni kierowca Peugeota, najechał na leżący na drodze rower. W wyniku odniesionych obrażeń pieszy zginął na miejscu. Obaj kierowcy byli trzeźwi" - opisuje szczegóły funkcjonariuszka z toruńskiej komendy.

W sprawie wszczęto prokuratorskie śledztwo, które ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 66-latek znajdował się na jezdni i czy można było uniknąć tej tragedii. To jednak nie jedyny dramat, jaki rozegrał się tego dnia w regionie. Niemal w tym samym czasie, w Inowrocławiu na ulicy Jacewskiej, kierowca peugeota potrącił 51-letniego pieszego. Mimo błyskawicznego transportu do szpitala, poszkodowany zmarł. Służby nieustannie apelują do kierowców i pieszych o zachowanie maksymalnej ostrożności, zwłaszcza że zimowa aura wciąż daje się we znaki. O poważnych utrudnieniach będziemy informować w naszym serwisie.

