Tragiczna sytuacja koni. Uratowali je od cierpienia, ale przeżywają kolejny dramat

Fundacja Inter Pares z Radomina pomaga nie tylko koniom, które znalazły się w trudnej sytuacji. W swoich szeregach ma szczury, psy, kozy, gęsi a nawet celebrytkę - krowę Zosię. Teraz jednak przedstawiciele fundacji zwrócili się z apelem, dotyczącym uratowanych od cierpienia koni. - Na lokalnym rynku nie ma obecnie siana. Walczę, jak mogę, żeby cokolwiek zorganizować dla naszych koni. Finansowo jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji również i do tej pory stać nas było jedynie na zakup dziennych porcji siana co dzień, dwa z drobnych darowizn, wpadających co jakiś czas na konto - pisze przedstawicielka Inter Pares w serwisie ratujemyzwierzaki.pl.

Tragiczna sytuacja koni w Kujawsko-Pomorskiem. Jak możemy pomóc?

Przedstawicielka fundacji od tygodni błaga o namiary na siano. Ludzie wysyłają linki do ogłoszeń z sianem, ale niestety te kilka opcji dostępnych jest w odległości przynajmniej 40 km, bez możliwości transportu. W niektórych przypadkach transport jest możliwy, ale jedynie przy zakupie minimum 50 balotów w cenie aż 170 zł. To daje prawie 9000 zł.

- Od wczoraj konie dostały tylko słomę owsianą. Nie mogłam spać, całą noc myśląc o tym, że je zawiodłam, że nie udało mi się zapewnić im tego co najważniejsze zimą, czyli pożywienia. Postanowiłam jak najszybciej spróbować uzbierać to co wydaje się niemożliwe, czyli fundusze na te 50 balotów. Błagam was o szybką pomoc dla naszych koni. Razem może nam się uda szybko dowieźć im siano. To ma być ich bezpieczny dom, gdzie nigdy nie zabraknie im niczego. One i tak już wystarczająco się wycierpiały i zrobię, co mogę, żeby nigdy więcej nie musiały cierpieć, ale bez Waszej pomocy nie dam rady - napisała przedstawicielka Inter Pares. Link do zbiórki znajdziecie w tym miejscu.

Odnośnik zamieszczamy również pod tekstem. Nasza redakcja zachęca do wsparcia.