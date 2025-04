Tragiczny finał jazdy hulajnogą pod Wąbrzeźnem! 17-latka zmarła w szpitalu

Co jej grozi?

Przypomnijmy - do wypadku doszło 17 kwietnia na zakręcie drogi w miejscowości Przydwórz (gm. Ryńsk). Jak podaje "Gazeta Pomorska", 17-letnia dziewczyna i 15-letni chłopak jechali razem na jednej hulajnodze elektrycznej. W pewnym momencie – na łuku drogi – kierujący stracił panowanie nad pojazdem, który się przewrócił. Dziewczyna doznała bardzo poważnych obrażeń. Początkowo trafiła do szpitala w Grudziądzu, skąd przetransportowano ją śmigłowcem do Bydgoszczy.

Niestety, w nocy z 21 na 22 kwietnia zmarła.

15-latek z lekkim urazem głowy wciąż przebywa w szpitalu. Policja ustala, kto prowadził pojazd. – Z wstępnych ustaleń wynika, że jechali razem na jednej hulajnodze. Ustalamy, kto nią kierował – przekazał "Gazecie Pomorskiej" asp. Krzysztof Świerczyński, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie.

Sprzęt, którym się poruszali, należał do młodszego z uczestników wypadku. Jak ustaliła policja, była to hulajnoga wyczynowa, z usuniętymi blokadami ograniczającymi prędkość i moc silnika. Standardowo tego typu pojazdy rozwijają do 20 km/h. Ta konkretna maszyna osiągała prędkości przekraczające 60 km/h. Policja zabezpieczyła ślady, które potwierdzają te dane.

Od obojga nastolatków pobrano krew do badań pod kątem obecności alkoholu i środków odurzających. Funkcjonariusze sprawdzają również, czy posiadali wymagane przepisami karty rowerowe.

