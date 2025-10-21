Tramwaj wykoleił się w Toruniu! Ogromne utrudnienia

Toruń: Tramwaj wykoleił się na Lubickiej

Komunikat straży pożarnej pojawił się po godzinie 13:20. Na miejscu pracują 2 zastępy SP oraz inne służby. - Tramwaje linii nr 1 z pętli Uniwersytet, nr 5 z Motoareny i nr 6 z Heweliusza kursują tylko do al. Solidarności - przekazali przedstawiciele MZK w Toruniu.

- Od al. Solidarności do pętli Olimpijska kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Przepraszamy za utrudnienia - czytamy na profilu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu na Facebooku.

- Kiedy strażacy dotarli na miejsce, zastali tam policję oraz pogotowie ratunkowe. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Lubickiej i Gołębiej. Tramwaj, który dojeżdżał do przystanku, zahaczył o znajdującą się na nim osobę. Poszkodowana osoba trafiła do karetki, więcej rannych nie było - powiedziała nam mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzeczniczka prasowa KM PSP w Toruniu.

84-letnia kobieta trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Więcej informacji wkrótce!

