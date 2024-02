O zaginięciu 32-letniego Kamila z Torunia informowaliśmy w tym miejscu. 4 lutego, ok. godziny 21:00 mężczyzna wyszedł z domu i od tej pory bliscy nie mają z nim kontaktu. Rodzina pana Kamila odchodzi od zmysłów, ale wciąż wierzy w szczęśliwy finał. Zaginiony ma 180 cm wzrostu, włosy krótkie, szpakowate, oczy koloru niebieskiego, ma niewielką bliznę na czole.

- W chwili zaginięcia był ubrany w granatową, pikowaną kurtkę, szare spodnie dresowe oraz siwe, zamszowe buty. Mężczyzna wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej - poinformował "Super Express" st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Toruń: Trwają poszukiwania 32-letniego Kamila Galczaka. Liczy się każda sekunda

Dziennikarka "Nowości" Małgorzata Oberlan rozmawiała z mamą zaginionego. - Kamil cierpi na porażenie mózgowe. Jest osobą małomówną. Miał przy sobie dokumenty - przekazuje kobieta. Wiadomo, że poszukiwany wyszedł do sklepu. Jedna z kamer uchwyciła pana Kamila przy ul. Chrobrego. Co się z nim teraz dzieje? To na ten moment tajemnica. Policjanci zapewniają, że do sprawy podchodzą bardzo poważnie, ale na tym etapie śledztwa nie mogą ujawnić więcej informacji.

- Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, proszone są o kontakt z dyżurnym komisariatu na toruńskim Śródmieściu pod numerem tel. 47 754 24 52, e-mail: [email protected] - apelują policjanci z biura prasowego KMP w Toruniu. Zdjęcie poszukiwanego prezentujemy pod tekstem. Przyjrzyjcie mu się uważnie - liczy się każda minuta!