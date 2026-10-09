Krwawa seria ataków w szkołach. Uczennice nie kryją lęku: „Czujemy się bardzo zagrożone”

Uczniowie boją się ataków w swoich szkołach

– Oczywiście czujemy się bardzo zagrożone, dlatego że nie jest to dla nas łatwa sytuacja. Po prostu się boimy, że u nas coś takiego też się wydarzy – mówią uczennice Szkoły Podstawowej nr 14 w Toruniu podczas rozmowy z Marią Nowak z Radia ESKA.

Jak przyznają dziewczynki, bardzo pomaga im wsparcie ze strony nauczycieli. Pedagodzy starają się rozmawiać z młodzieżą, apelując o zachowanie spokoju i nieuleganie panice wywoływanej przez sensacyjne doniesienia w sieci.

– Trochę nas uspokajają i mówią, że mamy uważać. Za dużo w internecie jest tego wszystkiego i żeby też się tak nie nakręcać. Strach niczemu nie pomoże – wyjaśniają uczennice.

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Nauczyciele z Torunia stawiają na rozmowę i edukację

W obliczu ostatnich niepokojących wydarzeń, kluczowym elementem staje się rozmowa z uczniami. Kadra pedagogiczna z toruńskiej szkoły uważa, że młodzież powinna wiedzieć, w jaki sposób reagować na zagrożenie oraz jak weryfikować prawdziwość pojawiających się informacji.

– Nam zależy na tym, żeby młodzi ludzie wiedzieli, kiedy trzeba reagować, a kiedy rozróżnić kłamstwo od prawdy – zaznacza jedna z nauczycielek w rozmowie z mediami.

Dodatkowo, 9 października w Toruniu zorganizowano wydarzenie „Młodzi w dobrym stanie”, skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Inicjatywa ta jest powiązana z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, przypadającego 10 października.

Zwiększone kontrole policyjne w pobliżu szkół

Działania prewencyjne rozpoczęły również odpowiednie służby. Zgodnie z komunikatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w rejonach placówek edukacyjnych pojawiło się więcej funkcjonariuszy. Policjanci organizują spotkania z uczniami i kadrą nauczycielską, tłumacząc, jak odpowiednio reagować w sytuacjach budzących niepokój.

Mundurowi patrolują także tereny wokół szkół, bacznie obserwując wszystko, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu przebywających tam dzieci i młodzieży.

Przedstawiciele policji zaznaczają, że ze względu na niedawne, groźne wydarzenia, niezwykle istotna jest ścisła współpraca, profilaktyka i obecność patroli na ulicach. Wszystkie te działania mają nie tylko zapobiegać ewentualnym zagrożeniom, ale przede wszystkim przywrócić poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.