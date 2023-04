Nie żyje trzech mężczyzn i pies. Sąsiedzi o przyczynach tragedii w Unisławiu

Zwłoki trzech mężczyzn w Unisławiu

W Unisławiu, chociaż to duża wieś, rodzinę Z. znają prawie wszyscy. Od lat mieszkali w domku jednorodzinnym przy niewielkiej uliczce. W ostatni piątek strażacy weszli do tego domu po alarmującym telefonie. Osoba, która po godz. 16.00 przyszła w gości, znalazła ciała trzech mężczyzn i psa.Życie nagle stracili Wiesław Z. (63 l. +) i jego syn Tomasz (28 l.+). Trzecia ofiara to mężczyzna w wieku 63 lat. Strażacy znaleźli ich w trzech różnych miejscach.

W domu był matka Tomasza i żona Wiesława. Kobieta trafiła do szpitala. Trzecią ofiarą był jej brat. - To, że była nietrzeźwa, jeszcze nic nie znaczy - mówi nam jeden z policjantów - Wstępnie wykluczyliśmy zatrucie tlenkiem węgla, ale oni mogli zatruć się czadem, który potem mógł ulotnić. Na miejscu były jakieś lekarstwa, a także butelki po alkoholu. To też nic jeszcze nie znaczy. Bo przecież pies nie pił alkoholu. On też nie żyje - dodaje policjant.

Sąsiedzi o zwłokach w Unisławiu

Sąsiedzi rodziny Z. mówią nam, że dom, w którym znaleziono ciała, był ogrzewany dmuchawami na olej napędowy. Policja na pewno sprawdzi też to, czy w domku jednorodzinnym mogło dojść do zatrucia spalinami. - Więcej w tej sprawie będziemy wiedzieli po sekcji zwłok ofiar - mówił podkom. Tomasz Zieliński, oficer prasowy chełmińskiej policji.

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Chełmnie.

Tak wygląda miejsce tragedii w Unisławiu. Zobacz zdjęcia