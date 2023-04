Akcja ITD i policji na obwodnicy Wąbrzeźna. Przewoził to w tragicznym stanie!

Co tam się wydarzyło!?

Zwłoki trzech mężczyzn w Unisławiu

Makabrycznego odkrycia w jednym z mieszkań w Unisławiu (woj. kujawsko-pomorskie) dokonano w piątek, 14 kwietnia wieczorem. Zwłoki znalazła kobieta, która wpadła w odwiedziny do lokatorów - Na miejscu okazało się, że w mieszkaniu znajdują się zwłoki trzech mężczyzn w wieku 63, 62 i 27 lat, a także martwy pies. Policjanci pod nadzorem prokuratora badają przyczyny i okoliczności śmierci tych mężczyzn - powiedział podkom. Tomasz Zieliński, oficer prasowy chełmińskiej policji. Oprócz denatów w mieszkaniu znajdowała się także 62-letnia kobieta. Była pod wpływem alkoholu. Złożyła już wyjaśnienia w tej sprawie. Potem zwolniono ją do domu.

Jak zmarli trzej mężczyźni z Unisławia?

Jak doszło do śmierci trzech mężczyzn w Unisławiu? Wstępnie wykluczono, by powodem był tlenek węgla. Strażacy nie stwierdzili jego obecności. Na miejscu zabezpieczono m.in. alkohol, jedzenie, a także fiolki po lekach. - Więcej w tej sprawie będziemy wiedzieli po sekcji zwłok ofiar. Będzie przesłuchiwana także jeszcze jedna osoba. Musimy zweryfikować również wyjaśnienia pani, która była w mieszkaniu. Potwierdzam, że hipoteza o tym, iż do organizmu tych mężczyzn dostały się substancje trujące musi być w tym przypadku poważnie brana pod uwagę - dodał Zieliński. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Chełmnie.

