Uśmiech Magdaleny Różczki zwala z nóg. Piękne słowa aktorki w Toruniu. Musiała o tym wspomnieć

Tofifest 2024: W Toruniu otwarto 22. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze

Już pierwszy dzień Tofifest 2024 przyniósł wiele wrażeń. Widzowie mogli obejrzeć film "Sami swoi. Początek" i spotkać się m.in. z Arturem Żmijewskim, a wieczorem w CKK Jordanki miało miejsce oficjalne rozpoczęcie 22. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze. Aktorzy, muzycy i organizatorzy tryskali energią. Złotego Anioła z rąk zastępcy Prezydenta Torunia Adama Szponki odebrała Ewa Wiśniewska, a nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego im. Poli Negri dostała aktorka Magdalena Różczka. W latach 2012-2014 występowała w serialu Lekarze, do którego zdjęcia kręcono m.in. w Toruniu. 45-latka obdarzyła obecnych na sali promiennym uśmiechem.

- To jest dla mnie bardzo ważne miejsce i bardzo ważne miasto na mapie Polski. Odwiedziłam je z ogromnym sentymentem, wspomnienia wróciły. Wydaje się niemożliwym, że minęło ponad 10 lat - powiedziała nam Magdalena Różczka, która miała jeszcze bardzo ważną kwestię do przekazania.

- Ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna, bo przypomina mi o tym, co robię na co dzień. Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że zawód aktorki jest na drugim planie. Od jakiegoś czasu traktuję mój zawód jako trampolinę do tego, żebym mogła głośno mówić o rzeczach ważnych. Dlatego pozwolę sobie tutaj z tej sceny powiedzieć wam, że od 16 lat jestem mamą i od 16 lat zajmuję się rodziną zastępczą. Od prawie roku działa moja Fundacja Ukochani - podkreśliła aktorka.

- Zachęcam was, żebyście zainteresowali się tym, czym jest rodzinna piecza zastępcza. Tym, że nie każde dziecko może od razu trafić do adopcji, jeżeli z jakichś przyczyn nie może być wychowywane przez swoich biologicznych rodziców. I o tym, że każda taka rodzina, każda jedna dorosła osoba, która mogłaby się tym zająć, jest w tej chwili na wagę złota - przekazała Magdalena Różczka.

Ruszył Tofifest. Kafka Jaworska opowiada o festiwalu

- Jestem bardzo wzruszona Państwa oklaskami, to jest dowód, że jeszcze istnieję i żyję w tym zawodzie. Tak, jak Zosia Kocówna powiedziała kiedyś: słuchajcie, ja jestem. Jestem. Jestem. Bardzo dziękuję za ten dowód uznania, że jestem damą. Będę się tego trzymać - powiedziała zgromadzonym w CKK Jordanki Ewa Wiśniewska.

Dyrektorka festiwalu Kafka Jaworska mówiła o emocjach, które towarzyszą organizatorom. - Niecierpliwość, wariactwo, szaleństwo, radość, kreatywność, wszystkiego po trochu. Mam nadzieję, że podczas festiwalu te emocje również się pojawią, ale to oceni publiczność. Ponad 120 filmów, prawie 40 spotkań z gośćmi, koncerty, to w dużym skrócie nasza oferta - powiedziała nam Jaworska.

We wtorek zainaugurowano również kino plenerowe w pubie KoŃcÓwa. Tam widzowie dostają kino grozy w zamkowej scenerii. Projekcja filmu "Misery" po zmroku wypadła znakomicie. Otaczający publiczność klimat podbijał napięcie, a genialny thriller psychologiczny z rewelacyjną rolą Kathy Bates znakomicie wpisał się w to wszystko wpisał. Już dziś można napisać, że ten pomysł wypalił.

Program kolejnych dni jest dostępny na głównej stronie festiwalu i w naszym serwisie.

