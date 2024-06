Gwiazdy z czerwonego dywanu przyjadą do Torunia. Wielkie nazwiska na liście gości

Zrobili to z budynkiem przy Krętej w Toruniu! Policja prosi o pomoc

22. MFF Tofifest w Toruniu. Dracula będzie rządził imprezą

Motyw legendarnego wampira Draculi - właśnie on będzie dominował podczas tegorocznego festiwalu MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze. Nie trzeba się bać, ponieważ organizatorzy chcą przede wszystkim opowiadać o miłości.

- O Draculi opowiemy w sposób przewrotny, nietypowy, ponieważ jego postaci będzie towarzyszył motyw wiecznej miłości. Skupiamy się nie tylko na krwiożerczej naturze wampirów, ale także na ich ludzkich słabościach i pragnieniu miłości - mówi nam Anna Stawowska, rzeczniczka prasowa festiwalu.

- W naszym programie znalazło się nowe, specjalne pasmo: romantyczno-wampiryczna piątka, w ramach którego widzowie zapoznają się z twórczością wybitnych reżyserów, m.in. Wernera Herzoga. Stworzyli oni dzieła, które zapisały się w historii kina dzięki swojej oryginalnej formie i wielowymiarowym bohaterom - dodaje rozmówczyni "Super Expressu".

Jerzy Skolimowski, Katarzyna Figura, Zbigniew Zamachowski i inni. Gwiazdy przyjadą do Torunia

Popularny festiwal filmowy to m.in. wielkie gwiazdy, które co roku przyjeżdżają do grodu Kopernika. Nie inaczej będzie pod koniec czerwca. Widzowie będą się mogli spotkać ze swoimi idolami i podyskutować o projektach, filmach, czy sprawach światopoglądowych.

- We wtorek ogłosiliśmy laureatów nagrody za niepokorność twórczą: niezwykłą, odważną kobietę, podróżniczkę i autorkę filmów dokumentalnych - Martynę Wojciechowską, która spotka się z widzami festiwalu po pokazach filmów “Nic nie czuję” i “Hope”, wybitnego reżysera, scenarzystę, a także aktora i malarza - Jerzego Skolimowskiego, którego retrospektywę pokażemy w ramach festiwalu oraz wspaniałego aktora, Zbigniewa Zamachowskiego, odtwórcę wielu kultowych ról i autora muzyki do filmu “Błazny”, który zasiądzie również w składzie tegorocznego jury konkursu On Air - wylicza Anna Stawowska w rozmowie z "Super Expressem".

- Oprócz niego filmy ocenią także: Damian Kocur, zeszłoroczny laureat Złotego Anioła za film “Chleb i sól”, Katarzyna Figura, wspaniała aktorka i wielokrotna gościni naszego festiwalu, Wojciech Urbański, kompozytor muzyki filmowej i aranżer największych wydarzeń muzycznych w kraju, a także Kinga Dębska, reżyserka wspaniałych filmów, które pojawiały się w latach ubiegłych na naszym festiwalu, m.in. obrazu “Moje córki krowy” - dodaje rzeczniczka.

W ramach MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze odbędą się także spotkania z twórcami, jak zawsze bezpłatne dla publiczności. W tym roku gród Kopernika odwiedzi wielu zagranicznych gości, m.in. Caroline Ingvarsson wraz z obsadą filmu “Unmoored” (który pokażemy premierowo) - Martą Żmudą Trzebiatowską i Anią Próchniak. - Łącznie planujemy ponad 30 spotkań - zdradza Stawowska. W Toruniu powitamy również Artura Żmijewskiego, czyli m.in. kultowego "Ojca Mateusza".

Co nas czeka na 22. MFF Tofifest? Nietuzinkowe atrakcje

Kinomani będą mieli co robić! Podczas Tofifest działać będzie kino plenerowe - w pubie Końcówa ponownie zobaczymy kultowe horrory, m.in. “Krzyk” i “Carrie”. Pokazy odbędą się także w Bumarze i na Dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego.

Niespodzianką dla tegorocznych widzów jest pasmo Plastic Fantastic?, w którym zaprezentujemy filmy, które stanowiły inspirację dla Grety Gerwig podczas realizacji “Barbie”. Panel zapowiadający te wyjątkowe produkcje poprowadzą Katarzyna Kasia i Karolina Korwin-Piotrowska.

- W On Air, najważniejszym paśmie festiwalu, znajdą się premierowe pokazy filmowe z całego świata, od fińskiej produkcji “Je’vida”, jedynego filmu fabularnego zrealizowanego w lapońskim dialekcie skolt, po historie opowiedziane przez twórców pochodzących z Indii czy Serbii. Nie zabraknie również konkursu, w którym zwycięzcę wybierze publiczność, czyli pasma From Poland z przedpremierowymi pokazami “Wariatów” Jana Jakuba Kolskiego i “Campera” Łukasza Suchockiego - wylicza nasza rozmówczyni.

W zeszłym roku widzowie bardzo polubili horrory w klimatycznej scenerii zamkowej. Nocna pora dodawała klimatu. - Mam nadzieję, że horrory w tym miejscu zostaną z nami na dłużej, ponieważ cieszy się ogromnym zainteresowaniem. I nic dziwnego! Kino plenerowe, zwłaszcza takie, któremu towarzyszy motyw przewodni i wyjątkowy klimat architektury miasta, to idealny pomysł na wakacje. Zapraszam Państwa serdecznie do korzystania z tych atrakcji - podsumowuje Anna Stawowska.

Szczegółowy program imprezy znajduje się na stronie MFF Tofifest. Relacje i galerie ze zdjęciami znajdziecie w naszym serwisie.