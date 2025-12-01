Bitwa pseudokibiców na środku drogi. Zatrzymali autokar, prysnęło szkło. Pilna akcja policji

Ustawka pseudokibiców na środku dorgi udaremniona. Policja zatrzymała agresorów

Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek (30 listopada 2025 r.) w Jarantowicach. Kibole z Grudziądza zaatakowali na środku drogi autokar z kibicami klubu piłkarskiego ze Skierniewic. Podczas przejazdu autokarów, ich drogę zablokowało pięć samochodów osobowych, z których wybiegli zamaskowani pseudokibice grudziądzkiej drużyny. Jak relacjonuje policja, mężczyźni zaczęli uderzać i kopać w autobus z kibicami ze Skierniewic. Jeden z agresorów wybił szybę w autobusie. – Do działania natychmiast przystąpili jadący tam policjanci, którzy zatrzymali 5 najbardziej agresywnych mężczyzn. Do policyjnego aresztu trafiło czterech mieszkańców Grudziądza i powiatu grudziądzkiego w wieku 33, 27, 26 i 21 lat. Wśród zatrzymanych był również 15-latek z Grudziądza – informuje st.asp. Krzysztof Świerczyński z kujawsko-pomorskiej policji.

Kibole zastawili pułapkę na rywali. Miało dojść do krwawej jatki

Pojazd, którym przyjechali zatrzymani pseudokibice, nie został dopuszczony do dalszego ruchu. Zatrzymano dowód rejestracyjny, a jego kierowca odpowie również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku oraz zniszczenia mienia, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dziś podejrzani zostaną przekazani prokuraturze.