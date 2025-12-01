Bitwa pseudokibiców na środku drogi. Zatrzymali autokar, prysnęło szkło. Pilna akcja policji

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-12-01 21:34

Policjanci z Wąbrzeźna i Włocławka zapobiegli konfrontacji pomiędzy pseudokibicami w Jarantowicach. Zamaskowani kibole zaatakowali autokary jadące na mecz do Grudziądza. Funkcjonariusze zatrzymali pięciu mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia.

Bitwa pseudokibiców na środku drogi. Zatrzymali autokar, prysnęło szkło. Pilna akcja policji

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Ustawka pseudokibiców na środku dorgi udaremniona. Policja zatrzymała agresorów

Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek (30 listopada 2025 r.) w Jarantowicach. Kibole z Grudziądza zaatakowali na środku drogi autokar z kibicami klubu piłkarskiego ze Skierniewic. Podczas przejazdu autokarów, ich drogę zablokowało pięć samochodów osobowych, z których wybiegli zamaskowani pseudokibice grudziądzkiej drużyny. Jak relacjonuje policja, mężczyźni zaczęli uderzać i kopać w autobus z kibicami ze Skierniewic. Jeden z agresorów wybił szybę w autobusie. – Do działania natychmiast przystąpili jadący tam policjanci, którzy zatrzymali 5 najbardziej agresywnych mężczyzn. Do policyjnego aresztu trafiło czterech mieszkańców Grudziądza i powiatu grudziądzkiego w wieku 33, 27, 26 i 21 lat. Wśród zatrzymanych był również 15-latek z Grudziądza – informuje st.asp. Krzysztof Świerczyński z kujawsko-pomorskiej policji.

Polecany artykuł:

Wypadek na DK10. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, droga zablokowana
Kibole zastawili pułapkę na rywali. Miało dojść do krwawej jatki

Pojazd, którym przyjechali zatrzymani pseudokibice, nie został dopuszczony do dalszego ruchu. Zatrzymano dowód rejestracyjny, a jego kierowca odpowie również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku oraz zniszczenia mienia, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dziś podejrzani zostaną przekazani prokuraturze.

Polecany artykuł:

38-latek miał stracić genitalia. W tle okropne oskarżenia. Straszny finał koszm…
Tragedia w bydgoskim Fordonie. Nie żyje 38-latek
10 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KUJAWSKO POMORSKIE