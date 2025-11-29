Wypadek na DK10. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, droga zablokowana

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-11-29 19:36

Wypadek na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Emilianowo w województwie kujawsko-pomorskim. Na odcinku trasy łączącej Bydgoszcz z Toruniem doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują już służby ratunkowe.

Karetka, zdjęcie poglądowe

i

Autor: Andrzej Lange/Super Express zdjęcie ilustracyjne
  • W Emilianowie na drodze krajowej nr 10 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.
  • Trasa na odcinku między Bydgoszczą a Toruniem jest całkowicie zablokowana.
  • Przewiduje się, że utrudnienia w ruchu potrwają około dwóch godzin.

Wypadek na DK10. Droga między Bydgoszczą a Toruniem całkowicie zablokowana

Do zdarzenia doszło na 269. kilometrze drogi krajowej nr 10, jednej z kluczowych arterii komunikacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. To właśnie tam, w miejscowości Emilianowo, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.

Informacje o wypadku potwierdził dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy. – Do zdarzenia doszło na 269. km DK10, na odcinku pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką – przekazał Krzysztof Przytarski w komunikacie. Na ten moment największą niewiadomą pozostaje stan zdrowia uczestników wypadku.

 Trasa w miejscu zdarzenia jest całkowicie nieprzejezdna, co powoduje gigantyczne korki.

Polecany artykuł:

Wóz strażacki zmiótł audi z jezdni. Opublikowano dramatyczne nagranie

Utrudnienia na DK10 mogą potrwać godzinami. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Zablokowanie drogi krajowej nr 10 oznacza prawdziwy paraliż dla kierowców podróżujących między dwoma największymi miastami regionu. Służby drogowe apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i, w miarę możliwości, omijanie tego odcinka drogi.

Jak podaje GDDKiA, przewidywany czas utrudnień jest znaczny. - Utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin – poinformował dyżurny. Oznacza to, że kierowcy, którzy już utknęli w zatorze, muszą uzbroić się w cierpliwość. Pozostałym podróżnym zaleca się korzystanie z dróg alternatywnych i bieżące śledzenie komunikatów drogowych oraz wskazań nawigacji GPS, które mogą pomóc w znalezieniu objazdu. Policja na miejscu prowadzi czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Super Express Google News
Złapali ich w pościgu
Sonda
Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DROGA ZABLOKOWANA
WYPADEK
ZDERZENIE Z CIĘŻARÓWKĄ