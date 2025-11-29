Wypadek na DK10. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, droga zablokowana

W Emilianowie na drodze krajowej nr 10 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.

Trasa na odcinku między Bydgoszczą a Toruniem jest całkowicie zablokowana.

Przewiduje się, że utrudnienia w ruchu potrwają około dwóch godzin.

Wypadek na DK10. Droga między Bydgoszczą a Toruniem całkowicie zablokowana

Do zdarzenia doszło na 269. kilometrze drogi krajowej nr 10, jednej z kluczowych arterii komunikacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. To właśnie tam, w miejscowości Emilianowo, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.

Informacje o wypadku potwierdził dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy. – Do zdarzenia doszło na 269. km DK10, na odcinku pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką – przekazał Krzysztof Przytarski w komunikacie. Na ten moment największą niewiadomą pozostaje stan zdrowia uczestników wypadku.

Trasa w miejscu zdarzenia jest całkowicie nieprzejezdna, co powoduje gigantyczne korki.

Utrudnienia na DK10 mogą potrwać godzinami. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Zablokowanie drogi krajowej nr 10 oznacza prawdziwy paraliż dla kierowców podróżujących między dwoma największymi miastami regionu. Służby drogowe apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i, w miarę możliwości, omijanie tego odcinka drogi.

Jak podaje GDDKiA, przewidywany czas utrudnień jest znaczny. - Utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin – poinformował dyżurny. Oznacza to, że kierowcy, którzy już utknęli w zatorze, muszą uzbroić się w cierpliwość. Pozostałym podróżnym zaleca się korzystanie z dróg alternatywnych i bieżące śledzenie komunikatów drogowych oraz wskazań nawigacji GPS, które mogą pomóc w znalezieniu objazdu. Policja na miejscu prowadzi czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

