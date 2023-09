Utonął w jeziorze Gopło. 29-latek z zarzutami po śmierci mężczyzny

Policjanci wraz z innymi służbami prowadzili w tę feralną sobotę (9 września 2023 r.) akcję ratunkowo-poszukiwawczą. Tego samego dnia w godzinach wieczornych mężczyzna został odnaleziony. Niestety, ziścił się czarny scenariusz. - Lekarz stwierdził zgon. Na miejscu policjanci prowadzili działania pod nadzorem prokuratora. W tej sprawie jest prowadzone śledztwo - przekazuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowa KPP w Inowrocławiu

Utonął na jeziorze Gopło. 29-latek z zarzutami

- Podczas ustalania okoliczności zdarzenia i gromadzenia materiału dowodowego, zostały do sprawy zatrzymane cztery osoby, które przebywały z mężczyzną na łodzi. 11 września oskarżyciel przedstawił zarzut jednemu mężczyźnie. 29-letni mieszkaniec gminy Kruszwica był sternikiem i usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy tonącemu - dodaje asp. szt. Drobniecka.

Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat więzienia. Policjanci apelują do świadków sobotniego zdarzenia, by kontaktowali się z funkcjonariuszem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu 47 7528 107 lub całodobowo z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu numer telefonu 47 7528 210.

