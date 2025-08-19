W katastrofie kolejowej zginęło 67 osób. Ogrom tragedii przeraża. "Jesteśmy to winni ofiarom"

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-08-19 10:19

To był 19 sierpnia 1980 roku. Katastrofa kolejowa pod Otłoczynem (województwo kujawsko-pomorskie) z godzin porannych do tej pory wzbudza ogromne emocje. Skala tej tragedii przeraża nawet 45 lat później. - Wracamy myślami do największej po wojnie katastrofy kolejowej w Polsce. Jesteśmy to winni tym, którzy zginęli - podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

  19 sierpnia 1980 roku, tuż przed świtem, ze stacji Toruń Główny ruszył w kierunku Włocławka pół godziny spóźniony pociąg pospieszny z Kołobrzegu do Łodzi. Jest 4.18. Dwie minuty później w przeciwnym kierunku wyjechał pociąg towarowy z Otłoczyna, którego maszynista, zmęczony po dwudziestokilkugodzinnej służbie, zignorował znak „stój!" na semaforze i, prując rozjazd krzyżowy, wjechał pod prąd na lewy tor, po którym jechał mu naprzeciw osobowy
  Błąd maszynisty towarowca sygnalizowały automatyczne urządzenia sterowania ruchem, błyskawicznie dowiedzieli się o nim kierujący ruchem w tym rejonie dyżurni. Nic jednak nie można było zrobić, kierujący pociągami nie mieli bowiem żadnych środków łączności. O 4.30, w wąwozie na wysokości miejscowości Brzoza, dochodzi do zderzenia.
  W katastrofie pod Otłoczynem zginęło 67 osób: kierownik pociągu, maszynista i dwóch pomocników oraz 63 pasażerów.

Katastrofa kolejowa pod Otłoczynem. 67 osób nie żyje. "Jesteśmy im to winni"

45 lat temu doszło do katastrofy, która nie mieści się w głowie normalnego człowieka. 67 ofiar mówi bardzo wiele. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego zapewnia, że pamięć o ofiarach będzie żywa. - W tym czasie, jak co roku, wracamy myślami do największej po wojnie katastrofy kolejowej w Polsce. Jesteśmy to winni tym, którzy zginęli, a także pełnym poświęcenia ratownikom - podkreśla Piotr Całbecki.

Rekonstrukcja katastrofy. Maszynista był zmęczony po długiej służbie

Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego przypomina szczegóły sierpniowej katastrofy. Już sam opis wzbudza ogromne emocje:

  • 19 sierpnia 1980 roku, tuż przed świtem, ze stacji Toruń Główny rusza w kierunku Włocławka pół godziny spóźniony pociąg pospieszny z Kołobrzegu do Łodzi.
  • Jest 4.18. Dwie minuty później w przeciwnym kierunku wyjeżdża pociąg towarowy z Otłoczyna, którego maszynista, zmęczony po dwudziestokilkugodzinnej służbie, ignoruje znak „stój!” na semaforze i, prując rozjazd krzyżowy, wjeżdża pod prąd na lewy tor, po którym jedzie mu naprzeciw osobowy.
  • Błąd maszynisty towarowca sygnalizują automatyczne urządzenia sterowania ruchem, błyskawicznie dowiadują się o nim kierujący ruchem w tym rejonie dyżurni. Nic jednak nie można zrobić, kierujący pociągami nie mają bowiem żadnych środków łączności.
  • O 4.30, w wąwozie na wysokości miejscowości Brzoza, dochodzi do zderzenia. W katastrofie ginie 67 osób: kierownik pociągu, maszynista i dwóch pomocników oraz 63 pasażerów.

Pamięci ofiar katastrofy. Plan wydarzeń

Wśród uczestników akcji był Kazimierz Janicki, wówczas naczelnik lokomotywowni w Toruniu, dowódca jednego z dwóch pociągów ratowniczych. - To właśnie Janicki zwrócił się do marszałka Piotra Całbeckiego z prośbą o zorganizowanie uroczystości upamiętniających 30. rocznicę katastrofy. Gospodarz województwa podjął tę inicjatywę bez wahania - podkreśla Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

- Wiele dramatycznych epizodów tej trudnej akcji ratunkowej utkwiło mi w pamięci, ale przytoczę tylko niektóre. Pod wykolejonym, wywróconym na bok wagonem leżała kobieta, która wołała cichym głosem o pomoc. Po ostrożnym podniesieniu wagonu, jeden z członków załogi mojego pociągu ratunkowego wyniósł ją na rękach, ale ona już umierała. Trudno było dotrzeć do przygniecionego maszynisty pociągu osobowego Gerarda Przyjemskiego, który leżał pod stalową podłogą lokomotywy SP-45. Udało nam się go wydostać, ale jego pomocnik Józef Głowiński poniósł śmierć przyciśnięty stalowym pulpitem - wspominał w 2010 roku Janicki.

W 2010 roku samorząd województwa dotarł do rodzin ofiar, uczestniczących w akcji ratowników, wojskowych oraz strażaków i zaprosił na uroczystość, podczas której odsłonięto pamiątkową tablicę z nazwiskami tragicznie zmarłych. W tym roku również zaplanowano uroczystości, upamiętniające ofiary katastrofy.

  • Uroczystości rozpocznie o godz. 10.30 msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie.
  • Po nabożeństwie, w lesie pomiędzy Brzozą a Otłoczynem, pod pomnikiem upamiętniającym katastrofę zebrani złożą kwiaty.
Katastrofa kolejowa w Otłoczynie. Koło Torunia zginęło 67 osób - archiwalne zdjęcia
20 zdjęć

