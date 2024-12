robi wrażenie!

W starym kościele o. Rydzyka znajduje się najpiękniejsza szopka w Toruniu!

Ta szopka ma już ponad 60 lat, a mimo to zachwyca swoim pięknem i wyjątkowością. Można ją zobaczyć w kościele o. Tadeusza Rydzyka przy ulicy Świętego Józefa, nie w nowo wybudowanym sanktuarium. To jedyna ruchoma szopka w Toruniu, która składa się z blisko 200 postaci. Wśród nich znalazła się Święta Rodzina, Trzej Królowie, anioły, pasterze, a także postacie współczesne, jak Jan Paweł II i ksiądz Jerzy Popiełuszko. Co więcej, pojawiają się elementy takie jak samoloty i pociągi, co czyni tę szopkę prawdziwą atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.