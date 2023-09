W Toruniu powstanie kolejny film o wyjątkowym taksówkarzu. Legendarny aktor w roli głównej

W 2008 roku Ryszard Kruk pokazał światu dokument "Taksówkarz". W czasie realizacji filmu legendarny w Toruniu Henryk Janicki miał 77 lat i obchodził pięćdziesięciolecie pracy w zawodzie taksówkarza. Po piętnastu latach Kruk rozpoczął pracę nad filmem fabularnym. - Mój film dokumentalny „Taksówkarz” jest punktem wyjścia do pełnometrażowej fabuły o tym samym tytule. Bohater fabuły to, tak jak w dokumencie, starszy pan, taksówkarz, który również jeździ Fiatem 125. Nie jest to jednak biografia prawdziwego bohatera z dokumentu, lecz fikcyjna historia, napisana przeze mnie fabuła - powiedział naszemu dziennikarzowi reżyser.

W Toruniu powstanie wyjątkowy film. Henryk Gołębiewski w roli głównej

W roli taksówkarza zobaczymy wspaniałego Henryka Golębiewskiego, znanego m.in. z filmów "Edi", "Podróż za jeden uśmiech", czy serialu "Stawiam na Tolka Banana". Ryszard Kruk jest przekonany, że dokonał słusznego wyboru.

- Pan Henryk Gołębiewski to bardzo dobry aktor. Łączy w sobie autentyzm w grze z dużym doświadczeniem aktorskim. Czuje i rozumie graną postać. Bardzo ważne jest to, że jest między nami dobry kontakt, co w przypadku relacji reżyser-aktor - podkreślił Kruk. W naszej galerii ze zdjęciami możecie zobaczyć pana Henryka, który poznaje gród Kopernika.

Twórcę filmu "Taksówkarz" zapytaliśmy, dlaczego warto sięgnąć po ten obraz, gdy już będzie dostępny. - Mam nadzieję, że dlatego, że będzie to dobre kino (śmiech). Ja lubię filmy które we mnie zostają, wywołują emocje, skłaniają do refleksji. Chciałbym, aby każdy z nas zobaczył w bohaterze cząstkę siebie, swojego życia. Udało mi się to w przypadku dokumentu sprzed 15 lat. Mam nadzieję, że teraz będzie podobnie - odpowiedział Ryszard Kruk.

Reżyser przekazał nam, że film będzie dostępny najwcześniej w drugiej połowie 2024 roku. "Taksówkarz" stawia pytania o miejsce starszego człowieka we współczesnym świecie i kulturze.

- Cieszę się, że mogę realizować swój pierwszy pełnometrażowy film fabularny właśnie w Toruniu, w moim rodzinnym mieście. Bardzo dobrze mi się tutaj pracuje. Wiele osób, firm i instytucji służy wsparciem i pomocą, co tworzy dobrą atmosferę do działań twórczych. Oczywiście podstawowa sprawa - Toruń to piękne naturalne scenografie w różnych klimatach - podkreślił Ryszard Kruk. W filmie na pewno zobaczymy Bydgoskie Przedmieście i tamtejszy park.