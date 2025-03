W Toruniu walczą o różaniec. "Nic złego się nie wydarzyło"

Miał jechać do pracy, ale nigdy tam nie dotarł! Co się stało z 52-letnim Tomaszem?

Różaniec w połowie lutego zorganizowała Grupa Modlitwy MIRIAM św. M. Kolbego. Prezydent Torunia rozwiązał to zgromadzenie. W piątek (14.03) organizatorów wydarzenia przed Sądem Okręgowym w Toruniu reprezentował Bartosz Malewski, członek Instytutu Ordo Iuris. - Walczymy o wolność zgromadzeń, prawo do wyrażania własnych poglądów. O to, by w Polsce można było prezentować poglądy jednej, jak i drugiej strony społecznej debaty publicznej. W tym wypadku mówimy o temacie aborcji, zabijania dzieci poczętych. Prezydent Miasta Torunia rozwiązał legalne zgromadzenie publiczne, podczas którego nic złego się nie wydarzyło - przytacza słowa Bartosza Malewskiego "Radio Gra Toruń".

Jaką decyzję podejmie sąd? - Kończą się przesłuchania. Niedługo poznamy decyzję sądu. jak informuje Radio Gra, Urząd Miasta odmawia komentarza w tej sprawie. My nie boimy się oświadczyć, że liczymy na pomyślny werdykt, broniący wolność zgromadzenia i wolność słowa w naszym mieście - czytamy na stronie Patriotyczny Toruń.

Na sobotę (15 marca) zaplanowany jest kolejny publiczny różaniec. - Zgłosiłam go do urzędu miasta jako legalne zgromadzenie pokojowe. Jeżeli będą chcieli je rozwiązać – mamy prawo do zgromadzenia spontanicznego - powiedziała dla "Radia Gra Toruń" organizatorka wydarzenia.

