W Toruniu zjecie kolację w chmurach. Podniebna restauracja otwiera się już za chwilę

Toruń przygotowuje się na niezwykłą świąteczną atrakcję, która przeniesie Jarmark Bożonarodzeniowy na nowy poziom.

Na Rynku Staromiejskim pojawi się podniebna restauracja, oferująca kawę 50 metrów nad ziemią.

Od grudnia będziecie mogli podziwiać miasto z lotu ptaka – ale czy odważycie się na taką wysokość?

Podniebna kawiarnia zawita na toruński Rynek Staromiejski

Toruń to jedno z piękniejszych miast w kraju, które o każdej porze roku zachwyca odwiedzających. To właśnie jednak zimą, stolica Kopernika zmienia się w prawdziwie urokliwą okolicę wypełnioną świątecznym klimatem i przyciąga tym samym tysiące turystów.

W tym roku do odwiedzenia Torunia zachęcać będzie nie tylko kultowy już Jarmark Bożonarodzeniowy, ale również nieco ekstremalna atrakcja na nim dostępna. Okazuje się bowiem, że na tegorocznym jarmarku funkcjonować będzie podniebna restauracja zlokalizowana 50 metrów na ziemią.

Kawa w chmurach, czyli Toruń z lotu ptaka

Co ciekawe, to nie pierwsze tego typu wydarzenie w grodzie Kopernika. Konstrukcja inspirowana konceptem Dinner in the Sky pojawiła się już w Toruniu w 2023 roku, podczas Bella Skyway Festival, przyciągając tłumy chętnych.

Wiadomo już, że z początkiem grudnia na płycie Rynku Staromiejskiego stanie ogromny dźwig, który uniesie platformę wraz z uczestnikami na wysokość około 50 metrów. Z tej perspektywy można będzie podziwiać rozświetlone dekoracje świąteczne, dachy kamienic i zabytkową sylwetkę toruńskiego ratusza.

Z kolacji z niesamowitym widokiem na Toruń będzie można korzystać od 5 do 7 grudnia. Organizatorzy planują cztery tury lotów - o godzinach 16:00, 17:30, 19:00 oraz 20:30.

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy 2024

Kiedy będzie jarmark bożonarodzeniowy w Toruniu?

Jarmark Bożonarodzeniowy w Toruniu w 2025 roku rozpocznie się dokładnie 21 listopada i potrwa do 21 grudnia. Całość zlokalizowana będzie w sercu miasta, czyli w okolicach Rynku Staromiejskiego. Organizatorzy zapewniają mnóstwo atrakcji odwiedzającym, a jedną z nich będzie wspomniana powyżej podniebna kawiarnia.