W tym regionie z sanatoriów rezygnuje najwięcej kuracjuszy. To prawie 80 procent!

Sanatoria od lat cieszą się uznaniem wśród osób poszukujących poprawy zdrowia i co roku tysiące Polaków korzysta z możliwości turnusów rehabilitacyjnych, które są finansowane głównie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Najnowsze dane jednak pokazują, że coraz częściej osoby, które otrzymały już skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, rezygnują z wyjazdu. Niepokojąca tendencja ma wiele przyczyn, a do najczęstszych należy m.in. lokalizacja ośrodków sanatoryjnych, nieodpowiednie terminy, koszty dodatkowe czy brak możliwości pozostawienie swojego gospodarstwa domowego na kilka tygodni. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Kuracjusze masowo rezygnują ze swoich turnusów. Sanatoria tracą na atrakcyjności? Gdzie jednak problem rekordowej liczby rezygnacji z sanatoriów jest największy? Ta odpowiedź może was zaskoczyć.

Gdzie kuracjusze najczęściej rezygnują z sanatoriów? To województwo wiedzie prym

Zgodnie z informacjami podanymi na portalu medonet.pl, najwyższy odsetek rezygnacji z uzdrowiskowego leczenia dorosłych w 2024 roku zauważalny był w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie wskaźnik ten wyniósł 79 proc.! Tuż po województwie kujawsko-pomorskim, drugim regionem z równie wysokim odsetkiem rezygnacji jest województwo łódzkie - 59 proc.